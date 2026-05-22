Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Πρόσθεσε το Advertising.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με σκοπό την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητάς της για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης σε αγορές - στόχους, προκήρυξε διαγωνισμό για την εφαρμογή «Προγράμματος Δράσεων» αεροδρομιακού μάρκετινγκ για τα αεροδρόμια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης.

Το Πρόγραμμα Δράσεων περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

Δράση 1: Υπηρεσίες διαμεσολάβησης και κατάρτισης πλάνου συν-προώθησης με τις αεροπορικές εταιρείες.

Δράση 2: Δημιουργία υλικών επικοινωνίας για την υλοποίηση του πλάνου συν-προώθησης (comarketing),

Δράση 3: Υλοποίηση πλάνου ενεργειών Co-Marketing, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 74.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η διάρκειά της ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι την 30/4/2027. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 15:00.