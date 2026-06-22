Υποστήριξη του γραφείου στις Βρυξέλλες

Πρόσθεσε το Advertising.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε) προκήρυξε διαγωνισμό για ανάδοχο που θα αναλάβει να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης του γραφείου της στις Βρυξέλλες.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει συνοπτικά τέσσερις πυλώνες:

Α) Θεσμική εκπροσώπηση και lobbying

Β) Στρατηγική πληροφόρηση

Γ) Δικτύωση & Ευρωπαϊκά προγράμματα

Δ) Διοργάνωση εκδηλώσεων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 74.400,00) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 13:00.