Υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας προκήρυξε διαγωνισμό για το έργο «Υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων της ΕΝΠΕ για τα έτη 2026, 2027, 2028 και 2029».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης χώρων, εστίασης, σχεδιασμού, δημιουργικού, διοργάνωσης και τεχνικής υποστήριξης/εξοπλισμού -με πρόβλεψη για πρόσθετες δαπάνες διερμηνείας, μεταφοράς και φιλοξενίας για διεθνούς χαρακτήρα συνέδρια- για τις ανάγκες διεξαγωγής των συνεδρίων της ΕΝΠΕ που αφορούν κατά έτος τη διοργάνωση:

α) της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με διάρκεια δύο ημερών και

β) ενός Θεματικού Διεθνούς Συνεδρίου με διάρκεια δύο ημερών και αφορά τα έτη 2026, 2027 και 2028, δηλαδή συνολικά έξι διήμερων συνεδρίων και επιπλέον τη διεξαγωγή το έτος 2029 του συνεδρίου για τις εκλογές των νέων οργάνων διοίκησης της ΕΝΠΕ, διάρκειας μίας ημέρας.

Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει κατά έτος τις κάτωθι εργασίες: εύρεση και μίσθωση κατάλληλων χώρων, παροχή υπηρεσιών εστίασης (ελαφρού γεύματος και διαλείμματος καφέ) συνέδρων και προσκεκλημένων ομιλητών, για μέχρι 400 άτομα για κάθε μέρα προγράμματος (με τρεις εναλλακτικές προτάσεις, παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, δημιουργικού και διοργάνωσης και παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και διάθεσης και λειτουργίας αναγκαίου εξοπλισμού, που περιλαμβάνει:

α) οπτικοακουστικό εξοπλισμό,

(β) εξοπλισμό για την υποστήριξη υβριδικής παρακολούθησης του συνεδρίου με live streaming και βιντεοσκόπηση,

γ) τεχνική υποστήριξη με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό,

δ) εξοπλισμό διερμηνείας και μετάφρασης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 874.200 ευρώ και προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου και ώρα 15:00.