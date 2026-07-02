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Έπειτα από διερεύνηση της αγοράς, ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε ανέθεσε στην 4 Wise Monkeys την επικοινωνία για το Γαλακτοκομείο Ροδόπη. Η νέα αυτή συνεργασία έρχεται να ενισχύσει και να εξελίξει μια ήδη επιτυχημένη πορεία, αναδεικνύοντας μέσα από την επικοινωνία την αυθεντικότητα, την ποιότητα και την ελληνικότητα του brand.

Η διοικητική ομάδα, Βαγγέλης Δαβιτίδης και Mark Aris της 4 Wise Monkeys, δήλωσαν σχετικά: «Υποδεχόμαστε ενθουσιασμένοι και ταυτόχρονα γεμάτοι αίσθηση ευθύνης τον νέο μας πελάτη. Το brand Ροδόπη περιλαμβάνει μια σειρά από ποιοτικά προϊόντα, τα οποία ενέπνευσαν την ομάδα μας να σχεδιάσει μια δυνατή επικοινωνιακή πρόταση. Ευχαριστούμε την ομάδα της Ελληνικά Γαλακτοκομεία για την εμπιστοσύνη να συμβάλουμε στην περαιτέρω ανάδειξη ενός τόσο σημαντικού brand για το portfolio της εταιρείας, στηρίζοντας τη δυναμική πορεία του στην επόμενη ημέρα».