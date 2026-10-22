Στον «αέρα» είναι ήδη η πρώτη corporate καμπάνια

Τη Cineview επέλεξε η Zagkas Food Group για την ανάθεση της επικοινωνίας της.

Στον «αέρα» είναι ήδη η πρώτη corporate καμπάνια, η οποία αποτελεί και τηλεοπτική πρεμιέρα για τη Zagkas Food Group. Σύμφωνα με το σποτ, «γλυκό ή αλμυρό, η Zagkas σου δίνει τόσες γεύσεις και τόσους λόγους για να χαμογελάς!».

Η καμπάνια με το tagline: «Zagkas... κάνει τη μέρα σου πιο νόστιμη!», αναπτύσσεται σε τηλεόραση και digital μέσα. Το δημιουργικό και την παραγωγή της ταινίας επιμελήθηκε η Cineview.

Η Zagkas Food Group είναι μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα της παραγωγής φρέσκων και ποιοτικών τροφίμων, εξειδικευμένη στην παραγωγή ατομικών τυποποιημένων σάντουιτς και γλυκών ψυγείου. «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα που συνδυάζουν φρεσκάδα, γεύση και υψηλή διατροφική αξία, με τη δέσμευση να τηρούμε τα πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ταινία.