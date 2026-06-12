Σε μία περίοδο ταχείας ανάπτυξης και υλοποίησης ενός επενδυτικού πλανού ύψους €24 δις. έως το 2030, ο Όμιλος ΔΕΗ τοποθετεί τους ανθρώπους του στην καρδιά της στρατηγικής του, αναγνωρίζοντάς τους ως τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιλογή των στόχων του.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει το όραμά της ως εργοδότη για την ανάπτυξη των ανθρώπων της και όσα προσφέρει μέσα από το εργασιακό περιβάλλον, με κεντρικό μήνυμα «Στη ΔΕΗ γίνεται». Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση αντανακλά τον δυναμικό μετασχηματισμό της εταιρείας σε έναν ολοκληρωμένο, διεθνή ενεργειακό Όμιλο και αναδεικνύει τις μοναδικές επαγγελματικές εξελίξεις και καινοτομίας που προσφέρει.

Σε μία περίοδο ταχείας ανάπτυξης και υλοποίησης ενός επενδυτικού πλανού ύψους €24 δις. έως το 2030, ο Όμιλος ΔΕΗ τοποθετεί τους ανθρώπους του στην καρδιά της στρατηγικής του, αναγνωρίζοντάς τους ως τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιλογή των στόχων του. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνει τη δέσμευση του Ομίλου να παρέχει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να εξελιχθούν, να καινοτομούν και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση του ενεργειακού και τεχνολογικού μέλλοντος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Με αφορμή τη δυναμική τοποθέτηση του οργανισμού ως εργοδότη, η Αλίνα Παπαγεωργίου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ΔΕΗ, δήλωσε: « Στη ΔΕΗ, βρισκόμαστε σε ένα ταξίδι μετασχηματισμού, με τους ανθρώπους μας πάντα στο επίκεντρο, ως αναπόσπαστο κομμάτι όλων όσων χτίζουμε μαζί. Με τη «Στη ΔΕΗ γίνεται», δίνουμε το μήνυμα στους υποψήφιους επαγγελματίες που θέλουν να κάνουν επόμενο βήμα, να γίνουν μέρος μιας ομάδας που ηγείται εξελίξεων. Μαζί μας θα έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν το δικό τους, θετικό αποτύπωμα σε έργα που διαμορφώνουν το μέλλον του powertech . Επενδύουμε στην εξέλιξή τους, θέλουμε να είμαστε μέρος μιας ομάδας που τους στηρίζει και δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου κάθε φωνή έχει αξία ».

Οι τρεις πυλώνες στους οποίους βασίζεται ο στόχος του Ομίλου να αποτελέσει την εργοδότη επιλογής:

Εμπειρίες που εξελίσσονται: Ο Όμιλος ΔΕΗ προσφέρει συνεχείς μάθησης και ανάπτυξη σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τα μεγάλα τεχνικά έργα και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έως την ηλεκτροκίνηση, τις τηλεπικοινωνίες και τα κέντρα δεδομένων. Η διεθνής παρουσία και η επέκταση σε νέες αγορές δημιουργούν προοπτικές για μια καριέρα με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Έργα με αποτύπωμα στο αύριο: Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ συμμετέχουν σε έργα μεγάλης κλίμακας που οδηγούν την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό