Νικήτρια στο spec της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

H LamaDDB αναδείχθηκε νικήτρια στο spec της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ για την μάρκα αναψυκτικών Green αναλαμβάνοντας τόσο τον στρατηγικό σχεδιασμό όσο και την 360° δημιουργική επικοινωνία και ανάδειξη της μάρκας. Η Green, με παρουσία 15 ετών στην εγχώρια αγορά και μετέπειτα παρουσία σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική, ξεκίνησε με την Green Cola και σήμερα κατέχει ένα portfolio 14 αναψυκτικών (Colas, Flavours, Mixers, Mocktails) που ξεχωρίζουν για τις μοναδικές γεύσεις χωρίς ζάχαρη και ασπαρτάμη, χωρίς αλκοόλ, πρωτοπορώντας έτσι στη διαρκώς αυξανόμενη τάση των καταναλωτών για πιο υγιεινές επιλογές.

Όπως μας ανέφεραν οι co-founders της LamaDDB, Λάζαρoς Ευμορφίας και Matt Gerber:

“Kαλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά την Green, μια καινοτόμα μάρκα που τολμά σε κάθε επίπεδο και νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή που μας επέλεξαν. H LamaDDB με στελέχη που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στα FMCG είναι πανέτοιμη να ανταποκριθεί στην πρόκληση να οδηγήσει επικοινωνιακά το brand στα επόμενη σημαντικά του βήματα.”

Η νέα καμπάνια αναμένεται να βγει στον αέρα στις αρχές Μαΐου.