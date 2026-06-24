Ανέλαβε την 360 επικοινωνία του brand

Tη White Athens επέλεξε το γνωστό brand Ηei Poa για την ανάθεση της δημιουργικής του επικοινωνίας στην Ελλάδα. Η White Athens έχει αναλάβει την 360 επικοινωνία, Social Media επικοινωνία, digital καμπάνιες, OHH (Out Of Home) επικοινωνία με Bus stops και Influencer marketing. Η Purple Events του ομίλου White + Purple, η οποία εξειδικεύεται εδώ και δέκα χρόνια στο event production, διοργάνωσε επίσης και σχετικό PR event.

Η Ηei Poa ή, αλλιώς, «το στεφάνι από κόκκινα άνθη στην καταπράσινη κοιλάδα», σύμφωνα με την πολυνησιακή φράση, είναι μια εταιρεία από την Ταϊτή που εξειδικεύεται σε προϊόντα περιποίησης όλου του σώματος με βάση το έλαιο Monoi. Το 2026, η Hei Poa γιορτάζει τα 50 χρόνια αυθεντικότητας, φυσικότητας και απόδρασης. Από το 1976, η μάρκα έχει καθιερωθεί ως το σημείο αναφοράς για το αυθεντικό Monoi, συνδυάζοντας την πολυνησιακή παράδοση με τα φυσικά οφέλη και την εγγύηση της ποιότητας. Επίσημος διανομέας των Hei Poa στην Ελλάδα και Κύπρο είναι η Φαρμασέρβ Ελλάς.