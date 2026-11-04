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Η Alaska Air Group επέλεξε την Anomaly ως νέα δημιουργική διαφημιστική εταιρεία (Creative Agency of Record - AOR), αναθέτοντάς της τη διαχείριση της δημιουργικής στρατηγικής και της επικοινωνίας των εμπορικών σημάτων Alaska Airlines, Hawaiian Airlines και του προγράμματος επιβράβευσης Atmos Rewards. Η ανάθεση προέκυψε έπειτα από ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα διαφημιστικά agencies. Προηγούμενη συνεργάτιδα της εταιρείας ήταν η Mekanism.

Η Anomaly θα αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση δημιουργικών ενεργειών και καμπανιών σε όλα τα βασικά μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης, των ψηφιακών μέσων, της υπαίθριας διαφήμισης και των social media. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της COMvergence, ο ετήσιος διαφημιστικός προϋπολογισμός της Alaska Airlines ανέρχεται σε 31,3 εκατ. δολάρια, ενώ της Hawaiian Airlines σε 4,7 εκατ. δολάρια. Η πρώτη καμπάνια της Anomaly αναμένεται να παρουσιαστεί στις αρχές του 2027.

Η στρατηγική marketing του ομίλου επικεντρώνεται στην επέκταση των διεθνών προορισμών, στην αναβάθμιση των premium υπηρεσιών και στην ενίσχυση των προνομίων πιστότητας. Η Khara Wagner, CEO της Anomaly LA, χαρακτήρισε τη συνεργασία σημείο καμπής για τις δύο αεροπορικές εταιρείες, τονίζοντας ότι στόχος είναι η ανάδειξη της νέας ταυτότητας και των διευρυμένων ταξιδιωτικών εμπειριών τους. Στο πελατολόγιο της Anomaly περιλαμβάνονται επίσης οι Starbucks, Speedo και Don Julio.