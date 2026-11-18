Μετά από spec με τέσσερις εταιρείες

O Όμιλος ΒΒDO, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Business Today, είναι ο νέος δημιουργικός συνεργάτης του Ομίλου Ηρακλής. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, πρόκειται για την κατάληξη σχετικού spec, στο οποίο συμμετείχαν τέσσερις εταιρείες.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Όμιλος ΒΒDO αναλαμβάνει συγκεκριμένα επικοινωνιακά projects.

Ο Όμιλος Ηρακλής, μέλος της Holcim, είναι ο ηγέτης στον κλάδο των δομικών υλικών και αποτελεί τον κορυφαίο παραγωγό τσιμέντου, σκυροδέματος και αδρανών υλικών στην ελληνική αγορά, με περισσότερα από 110 χρόνια διαρκούς παρουσίας. Από το 2019, έχει εισέλθει και στον κλάδο της ανακύκλωσης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων. Διαθέτει εκτεταμένο αποτύπωμα σε όλη τη χώρα και δίκτυο άνω των 70 εγκαταστάσεων.