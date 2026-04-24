Media budget 1,5 εκατ. ευρώ

H Birdie αναδείχθηκε ανάδοχος στον διαγωνισμό για το Υποέργο 6 «Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης Α’ ΦΑΣΗ» της Πράξης «Καθολική Υλοποίηση της Δράσης "Νταντάδες της γειτονιάς"» του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Αναθέτουσα αρχή είναι η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΚΟΙΣΟ) και η αμοιβή του αναδόχου ανέρχεται σε 61.380 ευρώ.

Σκοπός είναι η υλοποίηση μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής επικοινωνιακής στρατηγικής (Δημιουργία Επικοινωνιακής Ταυτότητας και ενημερωτικού υλικού, Κεντρική Εκδήλωση και Προβολή στο διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης), για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», η οποία θα προβάλλει το κοινωνικό του αποτύπωμα και θα εξασφαλίσει την ευρεία αναγνωρισιμότητά του, αλλά, κυρίως, θα συνδράμει στη μέγιστη και βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση της Δράσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινωνικοί σκοποί στρατηγικής σημασίας του έργου.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως όπως έχει αναφερθεί από το Business Today και το advertising.gr από τα μέσα του προηγούμενου Δεκεμβρίου, έχει εγκριθεί από την ΓΓΕΕ πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που αφορά στα Υποέργα 6 και 7 της Πράξης «Καθολική Υλοποίηση της Δράσης “Νταντάδες της γειτονιάς” του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», το οποίο ανέρχεται στο συνολικό ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ.