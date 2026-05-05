Ανέλαβε τη δημιουργία, υλοποίηση και το PR του launch event στο DR.8

Tην Cherry Creative Agency επέλεξε η Salomon Sportstyle για την ανάθεση του pr της.

Στα πλαίσια της νέας συνεργασίας η Cherry Creative Agency διοργάνωσε ένα exclusive invitation-only launch event για την παρουσίαση της νέας συλλογής Salomon Sportstyle, με επίκεντρο το μοντέλο XT-Whisper στο DR.8 στο κέντρο της Αθήνας. Η Cherry Creative Agency ανέλαβε τον πλήρη σχεδιασμό και execution του event, από το αρχικό concept και τη δημιουργική κατεύθυνση, μέχρι την παραγωγή, το guest experience και το PR & guest list curation, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ανέδειξε το σύγχρονο, urban DNA της Salomon Sportstyle.

Κεντρικός άξονας του event ήταν το νέο XT-Whisper, ένα μοντέλο που αποτίει φόρο τιμής στην ατομικότητα και τη δημιουργικότητα. Η δημιουργική προσέγγιση της Cherry επικεντρώθηκε στη μετάφραση αυτών των αξιών σε ένα immersive περιβάλλον, με custom installations, refined αισθητική και ένα σκηνικό που ενίσχυσε το storytelling του brand.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν εκπρόσωποι των media, celebrities και fashion influencers όπως οι Ευρυδίκη Βαλαβάνη, Κωνσταντίνος Βασάλος, Βάλια Χατζηθεοδώρου, Ευαγγελία Τσιορλίδα, Κάτια Δέδε, Janna Sireac και Παύλος Γαλακτερός, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν το XT-Whisper μέσα από διαδραστικά και άκρως instagrammable touchpoints. Ξεχωριστό στοιχείο της εμπειρίας αποτέλεσε το customization activation με τον καλλιτέχνη Akila, όπου οι καλεσμένοι δημιούργησαν το δικό τους branded Salomon βινύλιο, ενισχύοντας τη σύνδεση του προϊόντος με την έννοια της προσωπικής έκφρασης.

Η γαστρονομική επιμέλεια κινήθηκε επίσης σε urban κατεύθυνση, με pizzas σε custom Salomon boxes και signature cocktails, που αποτέλεσαν από τα πιο πολυφωτογραφημένα moments της βραδιάς στα social media. Τη μουσική εμπειρία επιμελήθηκε η DJ και παραγωγός Caelīna, δημιουργώντας την κατάλληλη ατμόσφαιρα για ένα event που ισορρόπησε ανάμεσα στο fashion, το design και το contemporary nightlife.

Μέσα από μια 360° προσέγγιση, η Cherry Creative Agency σχεδίασε και υλοποίησε ένα event που ενίσχυσε τη θέση της Salomon Sportstyle στο intersection του performance και του urban culture, δημιουργώντας ένα ισχυρό αποτύπωμα τόσο σε επίπεδο εμπειρίας όσο και digital amplification.

Η Cherry Creative Agency είναι ένα creative & experiential marketing agency που εξειδικεύεται σε brands, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις marketing 360°. Από digital και social media μέχρι event production, PR και brand activations, η Cherry σχεδιάζει και υλοποιεί στρατηγικές που συνδέουν το strategy με το culture, δημιουργώντας ουσιαστικό impact, relevance και ισχυρό storytelling για σύγχρονα brands.

Η Salomon είναι ένα σύγχρονο brand ορεινού αθλητικού τρόπου ζωής, που δημιουργεί premium και καινοτόμα παπούτσια, είδη ένδυσης και εξοπλισμό χειμερινών σπορ στις Γαλλικές Άλπεις. Επίσημος διανομέας της Salomon στην Ελλάδα και τη Κύπρο είναι η εταιρεία Shop & Trade.