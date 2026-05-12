Έναντι 668.537 ευρώ

Στην Choose ανέθεσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών προβολής και επικοινωνίας της σιδηροδρομικής μεταρρύθμισης.

Αντικείμενο της σύμβασης για το έργο «Προβολή και Επικοινωνία της Σιδηροδρομικής Μεταρρύθμισης» είναι η παροχή υπηρεσιών προβολής και δημοσιότητας, με σκοπό την ανάδειξη και επικοινωνία της σιδηροδρομικής με ταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού τομέα στην Ελλάδα. Στόχος του έργου είναι η ενημέρωση του ευρέος κοινού για τη σημασία των αλλαγών στο σιδηροδρομικό τοπίο, προωθώντας τα οφέλη των ασφαλών, σύγχρονων και ποιοτικών σιδηροδρομικών μεταφορών τόσο για τους επιβάτες και τις επιχειρήσεις, όσο και για το φυσικό περιβάλλον και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Όπως αναλυτικά αναφερόταν στη σχετική προκήρυξη, σκοπός του έργου «Προβολή και Επικοινωνία της Σιδηροδρομικής Μεταρρύθμισης» είναι η ανάδειξη και η διευκόλυνση της κατανόησης από το ευρύ κοινό, της μεγάλης σημασίας των συντελούμενων αλλαγών στο σιδηροδρομικό τοπίο της χώρας, συνεισφέροντας στην προσπάθεια να καταστεί ο σιδηρόδρομος και πάλι ελκυστικό και ανταγωνιστικό μέσο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σύμβαση περιλαμβάνει σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας, σχεδιασμό και παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών υλικών για την υλοποίηση του σχεδίου δράσεων, καθώς και συμβουλευτική για την εσωτερική επικοινωνία (Internal Communication), ad hoc ενέργειες δημοσίων σχέσεων και τεχνική υποστήριξη στο Υπουργείο για την ευρεία ενημέρωση και προβολή της σιδηροδρομικής μεταρρύθμισης. H Choose ήταν η μοναδική εταιρεία που υπέβαλλε προσφορά και αναλαμβάνει την σύμβαση έναντι τιμήματος 668.537,32 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).