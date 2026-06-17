Ολοκληρωμένη επικοινωνιακή διαχείριση

Η Concept Maniax ανέλαβε την ολοκληρωμένη επικοινωνιακή διαχείριση της Nutramins, της ελληνικής εταιρείας συμπληρωμάτων διατροφής που εστιάζει στη φιλοσοφία του Healthy Ageing και αναπτύσσει προϊόντα βασισμένα σε επιστημονικά τεκμηριωμένα branded ingredients.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Concept Maniax έχει αναλάβει τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του επικοινωνιακού πλάνου της εταιρείας, με ενέργειες που περιλαμβάνουν digital campaigns, influencer marketing και PR αρθρογραφία σε επιλεγμένα μέσα ενημέρωσης. Στόχος της συνεργασίας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Nutramins, η ανάδειξη της φιλοσοφίας και των προϊόντων της, καθώς και η ενδυνάμωση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά.

Η συνεργασία εγκαινιάστηκε με τη νέα καμπάνια του brand, η οποία βρίσκεται ήδη στον αέρα σε digital και social media, αναδεικνύοντας τη διαφοροποιημένη προσέγγιση της Nutramins και τη θέση της στην κατηγορία των συμπληρωμάτων διατροφής.

Δείτε την καμπάνια: