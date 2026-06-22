Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2025

Η κοινοπραξία των εταιρειών Choose και Birdie αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος του έργου «Διασυνδεσιμότητα, branding, προώθηση και προβολή του δικτύου AGTIS», σύμφωνα με την απόφαση κατακύρωσης του Υπουργείου Τουρισμού.

Το έργο αφορά την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στρατηγικής επικοινωνίας για το Δίκτυο (Σύστημα Διασύνδεσης) Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Τουρισμού (AgriFood, Gastronomy and Tourism Interconnection System – AGTIS), με στόχο την ενημέρωση και κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών, την ενίσχυση της συμμετοχής στο δίκτυο και τη διεθνή προβολή της Ελλάδας στους τομείς του γαστρονομικού τουρισμού και του αγροτουρισμού.

Η σύμβαση εντάσσεται στη Δράση 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη» του Υπουργείου Τουρισμού και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του προγράμματος «Ελλάδα 2.0». Η αξία της προσφοράς της κοινοπραξίας ανέρχεται σε 5.329.140 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ η συνολική αξία με ΦΠΑ διαμορφώνεται σε 6,61 εκατ. ευρώ.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τέσσερα βασικά πακέτα εργασίας, τα οποία καλύπτουν το σύνολο του επικοινωνιακού οικοσυστήματος του AGTIS. Ειδικότερα, προβλέπονται η δημιουργία της εταιρικής ταυτότητας του δικτύου, η ανάπτυξη ονοματοδοσίας και λογοτύπου, η παραγωγή έντυπου, ψηφιακού και οπτικοακουστικού υλικού, η υλοποίηση ολοκληρωμένων media campaigns σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα, ψηφιακά μέσα και outdoor διαφήμιση, καθώς και η παροχή υπηρεσιών γραφείου Τύπου.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, συμμετοχές σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις, καθώς και ολοκληρωμένο πρόγραμμα digital marketing με δράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, content marketing και διαφημιστική προβολή στο διαδίκτυο.

Στόχος του AGTIS είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου που θα συνδέει την αγροδιατροφή, τη γαστρονομία και τον τουρισμό, αναδεικνύοντας την ελληνική παραγωγή, τις τοπικές γαστρονομικές εμπειρίες και τους προορισμούς της χώρας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί τον Ιανουάριο του 2025 και ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου 16 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων προηγήθηκαν διαδοχικά στάδια αξιολόγησης, ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές, μέχρι την οριστική κατακύρωση του έργου στην κοινοπραξία Chooce – Birdie τον Μάιο του 2026.