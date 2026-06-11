Τι αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)

Με ανάδοχο την MSCOMM ολοκληρώθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο «Ενέργειες ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), εγκρίθηκαν τα πρακτικά της διαγωνιστικής διαδικασίας και κατακυρώθηκε το έργο στη MSCOMM Α.Ε., η οποία ήταν και η μοναδική εταιρεία που υπέβαλε προσφορά στον διαγωνισμό.

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας αξιολογήθηκε με συνολική βαθμολογία 107,30, λαμβάνοντας υψηλές επιδόσεις τόσο στη μεθοδολογική προσέγγιση όσο και στις δημιουργικές προτάσεις της καμπάνιας. Μεταξύ των επικοινωνιακών concepts που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονταν οι προτάσεις «Κερδίζει στα σημεία» και «Η Ελλάδα στο Αύριο», με στόχο την ανάδειξη των νέων ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται για τον ελληνικό τουρισμό.

Το έργο αφορά την επικοινωνιακή υποστήριξη και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΟΤ, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις που ενισχύουν την ψηφιακή παρουσία και τις υπηρεσίες του ελληνικού τουριστικού οικοσυστήματος. Η σύμβαση προβλέπει την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλάνου δημοσιότητας, δημιουργικών εφαρμογών, παραγωγής περιεχομένου και ενεργειών προβολής με στόχο την ενημέρωση επαγγελματιών, φορέων και κοινού για τα αποτελέσματα της επένδυσης.

Aναλυτικότερα περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις:

Δράση 1: Προσδιορισμός της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του έργου και Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας του έργου,

Δράση 2: Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων,

Δράση 3: Δημιουργία και έκδοση ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες κτλ),

Δράση 4: Καταχώριση δημοσιεύσεων σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).

Δράση 5: Ενέργειες προώθησης στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανερχόταν στα 400.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.