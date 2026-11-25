Επόμενη φάση ανάπτυξης για το brand

Η Veet, το brand αποτρίχωσης της Reckitt, μεταφέρει τον παγκόσμιο διαφημιστικό της λογαριασμό από τη Havas στην Ogilvy UK, έπειτα από σχετικές διαπραγματεύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ogilvy αποτελεί ήδη βασικό συνεργάτη της Unilever.

Η Havas διαχειριζόταν το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου της Reckitt εδώ και αρκετά χρόνια. Η αλλαγή συνεργασίας για τη Veet έρχεται μετά την αποχώρηση του Elliot Harris, πρώην executive creative director του δημιουργικού χαρτοφυλακίου της Reckitt στη Havas, γεγονός που αναδεικνύει τις πιθανές επιπτώσεις από την απομάκρυνση ανώτερων δημιουργικών στελεχών από μεγάλους διαφημιστικούς ομίλους.

Η Charlotte Schloesing, Senior Vice President της Reckitt, δήλωσε ότι η Veet διαθέτει ήδη ισχυρή διεθνή αναγνωρισιμότητα και πιστότητα καταναλωτών, ωστόσο η διατήρηση της ηγετικής της θέσης απαιτεί συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή στις προσδοκίες των γυναικών. Όπως τόνισε, η συνεργασία με την Ogilvy αποσκοπεί στην επόμενη φάση ανάπτυξης του brand, μέσα από νέες ιδέες και δυνατότητες.

Παράλληλα, η WPP Media διαχειρίζεται ήδη το μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού της Reckitt σε πολλές αγορές, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στη μεταφορά του δημιουργικού έργου. Η ανάληψη της Veet αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Ogilvy, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των δημιουργικών δικτύων της WPP, Ogilvy και VML.