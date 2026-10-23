Σε παγκόσμιο επίπεδο

Η ιταλική εταιρεία καφέ Lavazza ανέθεσε την παγκόσμια διαχείριση των μέσων ενημέρωσης στην Omnicom Media, έπειτα από οκτάμηνη ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής, την οποία συντόνισε η Ebiquity. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν αρκετοί μεγάλοι όμιλοι επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων και η WPP, η οποία διαχειριζόταν έως τώρα το λογαριασμό.

Η Omnicom Media θα υποστηρίζει τη Lavazza στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, τη Βόρεια Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η συνεργασία θα βασίζεται σε ένα ενιαίο, παγκοσμίως συντονισμένο μοντέλο επικοινωνίας, που θα καλύπτει όλα τα στάδια της καταναλωτικής διαδρομής, με κεντρικό συντονισμό από την Ιταλία.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς COMvergence, οι διαφημιστικές δαπάνες της Lavazza για τα media το 2025 ανήλθαν σε περίπου 110 εκατ. δολάρια. Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της Omnicom Media φαίνεται να έπαιξαν η στρατηγική της προσέγγιση και η ικανότητά της να ενοποιεί τις δραστηριότητες σε διαφορετικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των μέσων λιανικής πώλησης (retail media).

Η ανάθεση αυτή προστίθεται σε μια σειρά σημαντικών νέων συνεργασιών και ανανεώσεων συμβολαίων για την Omnicom Media μέσα στο 2026. Μεταξύ των προηγούμενων επιτυχιών της περιλαμβάνονται οι Adidas, Delta, Dyson, IBM, L’Oréal DACH, Mercedes-Benz, Novo Nordisk, Uber και Xiaomi, με συνολική αξία διαφημιστικών λογαριασμών άνω των 7,5 δισ. δολαρίων.

Το 2025, τα έσοδα της Lavazza ανήλθαν σε 3,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15,7%. Την ίδια χρονιά, η εταιρεία επέκτεινε έως το 2030 τη συμφωνία συνεργασίας της με τον Ιταλό πρωταθλητή του τένις Jannik Sinner.