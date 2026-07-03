Με νέα καμπάνια ενημέρωσης για τον καρκίνο του νεφρού

Την Phocus Advertising επέλεξε η βιοφαρμακευτική εταιρεία Ipsen Ελλάδος για την ανάθεση της καμπάνιας ενημέρωσης για τον καρκίνο του νεφρού.

«Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει τη ζωή σου!». Το σημαντικό αυτό μήνυμα μεταφέρει στο κοινό εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο: «Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού!», την οποία υλοποιεί η Ipsen Ελλάδος υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ).

Ο καρκίνος του νεφρού στα αρχικά στάδια συνήθως δεν προκαλεί σαφή ή ειδικά συμπτώματα. Ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι μπορεί να μη γνωρίζουν ότι νοσούν, φτάνοντας στο σημείο να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή όταν τα συμπτώματα δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν.

Σκοπός της εκστρατείας είναι να ενημερώσει το κοινό για τη σοβαρή αυτή νόσο και να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης. Το κεντρικό σποτ της εκστρατείας, το οποίο προβάλλεται στο YouTube, παρουσιάζει με συμβολικό τρόπο γιατί δεν πρέπει να «γυρνάμε την πλάτη», δηλαδή να αγνοούμε τα πιθανά συμπτώματα της «σιωπηλής» αυτής πάθησης.

Η σειρά Vidcast με τη συμμετοχή ειδικών ιατρών, διαθέσιμη στο κανάλι της εκστρατείας στο Spotify, παρέχει πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για τη νόσο, την πρόληψη, τη διάγνωση και τις εξελίξεις ως προς τη θεραπευτική αντιμετώπισή της.

Το δημιουργικό της καμπάνιας υπογράφει η Phocus Advertising και την παραγωγή η Correct Creative Productions σε σκηνοθεσία του Νικόλα Δημητρόπουλου.