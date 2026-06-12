Νέο website μετά το branding

Μετά την ονοματολογία, τη λογοτύπηση και τις υπόλοιπες υπηρεσίες branding η KΙΤΟ Marine Farm SA επέλεξε την Superfy και για τον σχεδιασμό του website της.

O νέος ιστότοπος παρουσιάζει το ‘σύμπαν’ της ΚΙΤΟ σε ένα πλαίσιο μεσογειακής πραγματικότητας, χωρίς περιττά και ‘κενά’ στοιχεία επικοινωνίας. Πρωταγωνιστές είναι η τοποθεσία, τα κρυστάλλινα νερά, οι άνθρωποι και τα ολόφρεσκα ψάρια της ΚΙΤΟ. Ο σχεδιασμός υπογραμμίζει τα πάντα με λιτότητα αλλά και προσωπικότητα.

Η ιστορία της KΙΤΟ Marine Farm ξεκινά από το 1982. Σήμερα όλες οι δραστηριότητες της βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του νησιού της Λέρου, στα Δωδεκάνησα. Η τοποθεσία αυτή επιλέχθηκε λόγω των κρυστάλλινων νερών, τα οποία διατηρούν σχετικά υψηλή μέση θερμοκρασία όλο το χρόνο. Αυτός ο συνδυασμός καθαρότητας και ζεστασιάς του νερού εγγυάται την υψηλότερη δυνατή ποιότητα και απόδοση στην παραγωγή ψαριών τα οποία εξάγονται σε όλο τον κόσμο.

Η φωτογράφιση έγινε από την Food Image και τον Γιώργο Δρακόπουλο. Το development έγινε από την Digiqal.