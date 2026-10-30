H συνεργασία ξεκινά με την καμπάνια λανσαρίσματος για τις νέες Τραγανές Πίτες ΚΑΝΑΚΙ

Tην The Weekend Agency επέλεξε η Hellenic Quality Foods ή αλλιώς HQF για την ανάθεση της επικοινωνίας της για τις νέες Τραγανές Πίτες ΚΑΝΑΚΙ.

Στον αέρα βρίσκεται και η πρώτη launch καμπάνια της νέας συνεργασίας. Όπως αναφέρεται και χαρακτηριστικά στο σποτ «τα φύλλα μας, τα γεμίσαμε με ώρες, τα γεμίσαμε με δοκιμές, με απογοήτευση, με χαρές, αλλά πάνω απ’ όλα τα γεμίσαμε με τα καλύτερα και γευστικότερα υλικά, τα γεμίσαμε.. για να γεμίσουν το τραπέζι σας!». Η καμπάνια με το tagline «Τραγανές Πίτες ΚΑΝΑΚΙ γεμίζουν το τραπέζι!», αναπτύσσεται σε τηλεόραση και digital μέσα.

Το δημιουργικό της ταινίας υπογράφει η The Weekend Agency. Την παραγωγή ανέλαβε η Popcorn, με παραγωγό τον Γρηγόρη Σαράντη, σκηνοθεσία Φοίβου Κοντογιάννη και διεύθυνση φωτογραφίας Manu Tilinski. H επιμέλεια ήχου έγινε από τη Mixer Productions.

Οι νέες Τραγανές Πίτες KANAKI σε 5 υπέροχες γεμίσεις , εξελίσσουν την παραδοσιακή συνταγή, χρησιμοποιώντας το τραγανό φύλλο ΚΑΝΑΚΙ για να δώσει ένα ξεχωριστό τραγανο αποτέλεσμα που όχι μόνο το νιώθεις, αλλά το ακούς δυνατά σε κάθε δαγκωματιά. Η HQF ανήκει στον όμιλο εταιριών του Ι. Φιλίππου και είναι η εταιρία που παράγει και διακινεί τα προϊόντα ζύμης ΚΑΝΑΚΙ και τα νωπά κοτόπουλα και τις Κοτολιχουδιές MIMIKOS. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες τροφίμων στην Ελλάδα που με οδηγό την ποιότητα στο τρόφιμο κατέχει ηγετική θέση στις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών.