Στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού spec, που ολοκληρώθηκε με αναθέσεις στην Omnicom Media στις περισσότερες αγορές.

Η UM αναλαμβάνει την διαχείριση των media της Lidl στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής διαγωνιστικής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε με την επιλογή εταιριών της Omnicom στις περισσότερες αγορές.

Η νέα συνεργασία θα ξεκινήσει το 2027, και σηματοδοτεί, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, την έναρξη μιας νέας στρατηγικής σχέσης, με επίκεντρο την αποτελεσματική αξιοποίηση των μέσων, τη γνώση της ελληνικής αγοράς και τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για το brand.

Ο Τριαντάφυλλος Μαντάνης, CEO της UM, δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την εμπιστοσύνη της Lidl και την ευκαιρία να συνεργαστούμε με ένα τόσο σημαντικό brand. Ανυπομονούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με την ομάδα της, χτίζοντας μια συνεργασία με ουσία, δημιουργικότητα και κοινή φιλοδοξία για ανάπτυξη».