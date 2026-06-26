Αναλαμβάνει social media, online καμπάνιες και SEO

Η Superfy διευρύνει την συνεργασία της με την αλυσίδα παιχνιδιών Perfect Toys με την μετά από 1,5 χρόνο επιτυχημένης συνεργασίας στη στρατηγική επικοινωνία της και τις above the line καμπάνιες.

Πλέον η Superfy θα επιμελείται τα social media, τις online καμπάνιες και το SEO του brand με σκοπό την περαιτέρω ανάδειξη και διαφοροποίησή του στον πολύ ανταγωνιστικό κλάδο της αγοράς του παιχνιδιού.

H Perfect Toys διατηρεί μέχρι σήμερα έξι καταστήματα παιχνιδιών στο κέντρο της Αθήνας, στα Κάτω Πατήσια, στο Χολαργό, στο Πικέρμι και στη Νέα Μάκρη, ενώ μέσω του e-shop perfectoys.gr ποιοτικά παιχνίδια και άλλα προϊόντα αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα.