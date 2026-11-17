Ανάθεση μετά από spec

Μετά από κλειστό spec, η Superfy ανέλαβε να σχεδιάσει τη νέα εικόνα και το νέο website της εταιρείας Meccanica, της post-tech εταιρείας-ηγέτη στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, μέσα από μια συνδυαστική προσέγγιση μελέτης, σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας.

Μετά το facelift του logo της εταιρείας, σχεδιάστηκε ένα οργανικό και προσαρμόσιμο σύστημα οπτικής ταυτότητας το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα μέσα και τα υλικά brand identity της Meccanica. Ταυτόχρονα, σχεδιάστηκε και το νέο responsive website της εταιρείας, βασισμένο στο look&feel που ανέπτυξε η Superfy για το brand, δημιουργώντας μια ενιαία και αναγνωρίσιμη εικόνα.