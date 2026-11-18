Για την Προώθηση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων και Υπηρεσιών από Finfluencers (financial influencers)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας σφραγίζουν τη συνεργασία τους: Νέο παράρτημα του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας για την Προώθηση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων και Υπηρεσιών από Finfluencers (financial influencers).

Το νέο Παράρτημα του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε) για την προώθηση χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ), όπως αποτυπώθηκε στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο φορείς τον Φεβρουάριο του 2026. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία κατά την επικοινωνία, προώθηση και διαφήμιση χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους καταναλωτές και το επενδυτικό κοινό.

Στόχος του Παραρτήματος είναι η εξειδίκευση των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν τις επικοινωνίες και τη διαφήμιση χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες πρακτικές επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του διαρκώς αναπτυσσόμενου πεδίου της προώθησης και διαφήμισης χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών από Finfluencers (financial influencers), παρέχοντας σαφείς κατευθύνσεις για υπεύθυνη και διαφανή ενημέρωση των επενδυτών.

Βασική επιδίωξη του νέου Παραρτήματος είναι η προστασία του καταναλωτικού και εν δυνάμει επενδυτικού κοινού από παραπλανητικές ή ατεκμηρίωτες διαφημιστικές επικοινωνίες. Για τον σκοπό αυτό, ενσωματώνει και προάγει την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με τις αρχές της αυτορρύθμισης και το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ΣΕΕ.

Το Παράρτημα εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια επικαιροποίησης του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της αγοράς, στις νέες μορφές επικοινωνίας και στις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή του, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα διαφάνειας και υπεύθυνης επικοινωνίας προς όφελος του κοινού.