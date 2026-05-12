Τα Ermis Awards, σε συνεργασία με το ADandPRLAB του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώνουν το 2ο Adathon. Ένα τριήμερο Hackathon δημιουργικότητας και καινοτομίας στο χώρο της διαφήμισης.

Το ADathon θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στο Design Lab by Kotsovolos στην Αγία Παρασκευή, ένας χώρος όπου άνθρωποι με διαφορετικά δημιουργικά μυαλά συναντιούνται, συνεργάζονται, πειραματίζονται και δίνουν ζωή σε ιδέες που ενώνουν τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο του retail.

Οι τεταρτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, υπό την έμπνευση και καθοδήγηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας και Διευθύντριας του ADandPRLAB Μπέττυς Τσακαρέστου, θα διαγωνιστούν σε πραγματικές προκλήσεις (challenges) που θέτουν κορυφαίες εταιρείες και επαγγελματίες του κλάδου.

19 ομάδες τελειόφοιτων του ADandPRLAB, αποτελούμενες από 3 έως 7 μέλη η καθεμία, θα κληθούν να σχεδιάσουν καινοτόμες ιδέες για brands και να αναπτύξουν τη στρατηγική επικοινωνίας και υλοποίησής τους, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης από σπουδαίους marketers, επιχειρηματίες και επαγγελματίες της διαφήμισης.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με νέες ιδέες, να ενισχύσουν δεξιότητες που θα τους συνοδεύουν στην επαγγελματική τους πορεία και να συνδεθούν με το οικοσύστημα καινοτομίας και επικοινωνίας της χώρας.

Η οργανωτική ομάδα του ADathon, με επικεφαλής τη διοικητική ομάδα στελεχών της ΕΔΕΕ, την 10μελή φοιτητική ομάδα του ADandPRLAB και τη μεγάλη κοινότητα ομιλητών, challenge owners, facilitators, mentors και κριτών, θα καθοδηγήσουν τις ομάδες στην ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων που “χτίζουν το brand και σπάνε τους κανόνες”.

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι, τα Everest, η Nestle και ο Κωτσόβολος.