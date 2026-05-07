Προσφέροντας σε brands έως και 30% προβάδισμα στην αποτελεσματικότητα των καμπανιών τους σε YouTube, Connected TV και Open Web

Η Tailwind EMEA παρουσιάζει την υπηρεσία Media Curation ειδικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, προσφέροντας σε brands έως και 30% προβάδισμα στην αποτελεσματικότητα των καμπανιών τους σε YouTube, Connected TV και Open Web.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προσοχή των καταναλωτών μέσα στη χρονιά, με το παιχνίδι να παίζεται πολύ πριν και πολύ μετά το τελικό σφύριγμα. Γύρω από τους αγώνες αναπτύσσεται ένα δυναμικό οικοσύστημα που περιλαμβάνει αθλητικά και ειδησεογραφικά μέσα, εκατοντάδες δημοφιλή creator-led video κανάλια και αθλητικά communities που για κάθε λεπτό πραγματικού ποδοσφαίρου δημιουργούν εκατομμύρια λεπτά περιεχομένου.

Η υπηρεσία Media Curation, βασίζεται σε τεχνολογία που αναλύει εκατομμύρια videos και σελίδες περιεχομένου στο YouTube, στα μεγάλα κοινωνικά δίκτυα και στο open web, δίνοντας τη δυνατότητα στους διαφημιζόμενους να εμφανίζονται αποτελεσματικά — και με τρόπο απόλυτα συμβατό με το brand τους — εκεί όπου πραγματικά παίζεται το παιχνίδι. Εστιάζει στη συνάφεια και την αυθεντικότητα του περιεχομένου, στην ποιότητα του media περιβάλλοντος και αξιοποιεί τη δημιουργικότητα ως μοχλό απόδοσης, ώστε να κερδίσει τη μέγιστη προσοχή των καταναλωτών.

«Τα brands ξέρουν ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο προσφέρει μοναδική ευκαιρία για κάλυψη και ουσιαστική σύνδεση με τους καταναλωτές. Αυτό που δεν μπορούν πλέον να αντέξουν όμως είναι η τεράστια media σπατάλη που συνήθως συνοδεύει τέτοιου μεγέθους events», δηλώνει ο Σοφοκλής Ιωάννου, Chief Revenue Officer της Tailwind EMEA.

«Μέσω του Media Curation δημιουργούμε το κατάλληλο ξεχωριστό διαφημιστικό περιβάλλον για κάθε brand, δίνοντάς του τον έλεγχο να εμφανιστεί πιο αποδοτικά εκεί όπου πραγματικά ζει το παιχνίδι — συνδυάζοντας την αξιοπιστία των επίσημων καναλιών ενημέρωσης με την αυθεντικότητα του creator-led video περιεχομένου. Χωρίς media wastage».

Η νέα υπηρεσία αποτελεί μέρος του οράματος της Tailwind EMEA για Better Media — μια προσέγγιση που στοχεύει σε διαφήμιση που είναι υπεύθυνη, διαφανής και εν τέλει πιο αποτελεσματική.

Δείτε το ειδικά διαμορφωμένο playbook του Media Curation ειδικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο εδώ.