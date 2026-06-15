Σε παραγωγή NorroGroup

Τώρα, το πάθος για τον τέλειο καφέ μάς ανοίγει την πόρτα για να ανακαλύψουμε τον κόσμο του Buondi Craft.

Η νέα καμπάνια της Ogilvy μάς μεταφέρει σε έναν κόσμο φτιαγμένο από γνώση και αφοσίωση. Ξεκινώντας από μια βόλτα στον δρόμο και μια ταμπέλα που σηματοδοτεί τον αγαπημένο σου καφέ, ανοίγει μια μαγική πόρτα. Η κάμερα μάς βάζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο και ακολουθεί το μαγικό ταξίδι του καφέ, από τη φυτεία μέχρι το φλιτζάνι, αποκαλύπτοντας βήμα-βήμα στο πέρασμά της το βασικό συστατικό του: το πάθος.

Ο Buondi Craft είναι το αποτέλεσμα αυτής της πορείας και της τέχνης, που ήρθε για να αποδείξει πως δεν πρόκειται μόνο για έναν καφέ, αλλά για μία πραγματική εμπειρία.

Η νέα επικοινωνία βρίσκεται ήδη στον αέρα, με δυναμική παρουσία στα social media.

Η ταινία υλοποιήθηκε σε παραγωγή NorroGroup με σκηνοθέτη τον Γιάννη Κωσταβάρα.