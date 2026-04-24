Η αποκλειστικότητα του CTV Homescreen ανανεώνεται και επεκτείνεται σε APAC και Ευρώπη

Η Teads, η omnichannel πλατφόρμα για το open web, και η LG Ad Solutions, παγκόσμιος ηγέτης στο Connected TV (CTV) και στην cross-screen διαφημιστική προβολή ανακοίνωσαν την ανανέωση της αποκλειστικής τους συνεργασίας για τις περιοχές της Ασίας – Ειρηνικού (APAC) και Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης σε αρκετές νέες αγορές.

Η συνεργασία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους διαφημιζόμενους να προσεγγίζουν ιδιαίτερα engaged και premium κοινά σε LG Smart TVs αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία και των δύο εταιρειών. Στις παρακάτω αγορές, η πρόσβαση στα high impact native CTV formats της LG Ad Solutions —όπως το LG Home Screen— γίνεται αποκλειστικά μέσω της Teads.

ΕΕ: Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, CEE (Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία), Ιταλία (νέα), Ελλάδα (νέα), Κύπρος (νέα)

APAC: Ινδία, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ, Ινδονησία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη

Η συνεργασία αυτή δίνει επίσης πρόσβαση στους διαφημιζόμενους στο Teads Ad Manager (self-serve) inventory, παρέχοντας ένα ενιαίο σημείο εισόδου στο premium CTV inventory παγκοσμίως. Επιπρόσθετα, η ολιστική omnichannel πλατφόρμα της Teads, οι καινοτόμες δημιουργικές λύσεις και τα ολοκληρωμένα attention metrics εξασφαλίζουν βέλτιστα αποτελέσματα για τα brands. Μέσω συνεργασιών με αξιόπιστους ηγέτες στον τομέα της μέτρησης, προσφέρουν πλέον προσαρμοσμένες αναλύσεις σε μεγαλύτερη κλίμακα στις νέες αυτές περιοχές.

«Η ανανέωση της παγκόσμιας συνεργασίας μας με την LG Ad Solutions και η επέκτασή μας σε νέες αγορές επιταχύνει τη στρατηγική μας για το CTV», δήλωσε ο David Kostman, Διευθύνων Σύμβουλος της Teads. «Μαζί δημιουργούμε μια κυρίαρχη παγκόσμια CTV προσφορά, συνδυάζοντας το premium, υψηλής προσοχής CTV Homescreen inventory με την omnichannel πλατφόρμα της Teads, για να βοηθήσουμε τα brands να προσεγγίζουν ένα εξαιρετικά ενεργό κοινό σε όλη την Ευρώπη και την APAC με απαράμιλλη ποιότητα και δυνατότητες μέτρησης.»

«Η επέκταση της συνεργασίας μας με την Teads μας επιτρέπει να φέρουμε το CTV Homescreen inventory της LG Ad Solutions σε περισσότερες αγορές», δήλωσε ο Serge Matta, Πρόεδρος Παγκόσμιων Διαφημιστικών Πωλήσεων της LG Ad Solutions. «Μαζί διευκολύνουμε τους διαφημιζόμενους να αποκτούν πρόσβαση σε υψηλής απόδοσης διαφημιστικές θέσεις στις Smart TV της LG και να ενεργοποιούν καμπάνιες σε μεγάλη κλίμακα.»

Συνδυάζοντας την προηγμένη CTV τεχνολογία της LG με τις omnichannel λύσεις της Teads, τα brands μπορούν να χτίζουν ουσιαστικές συνδέσεις με το κοινό στη μεγαλύτερη οθόνη του σπιτιού. Πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από ειδικούς νευροεπιστήμονες του MediaMento Institute διαπίστωσε ότι οι διαφημιστικές τοποθετήσεις στο CTV Homescreen δημιουργούν σημαντικά υψηλότερη προσοχή και engagement σε σχέση με τα παραδοσιακά skippable formats. Σε ελεγχόμενες εργαστηριακές δοκιμές με 100 τηλεθεατές Smart TV, τα Home Screen video ads της Teads πέτυχαν 48% attention rate, ξεπερνώντας το skippable pre-roll κατά 16%, ενώ τα 3D δημιουργικά formats τράβηξαν την προσοχή 29% πιο γρήγορα και τη διατήρησαν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, αναδεικνύοντας την επίδραση υψηλής ποιότητας δημιουργικών σε CTV περιβάλλοντα υψηλών προδιαγραφών.