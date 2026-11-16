Με τίτλο «Next stop, comfort».

Στον «αέρα» είναι η νέα καμπάνια της Fila, Fall/Winter 2026, με τίτλο «Next stop, comfort».

Η καμπάνια αναπτύσσεται σε digital και social μέσα, αλλά και μέσα από την παρουσία στα καταστήματα. Το δημιουργικό και την παραγωγή της καμπάνιας υπογράφει η TENFOUR Communication, τη φωτογραφία ο Πάνος Γιαννακόπουλος και την παραγωγή του βίντεο ο Φώτης Φωτόπουλος.

«Για τη νέα F/W καμπάνια “Next stop, comfort” κλείσαμε όλη την άνεση και urban αισθητική του brand μέσα σε μια καμπάνια! Ένα όμορφο project γεμάτο κίνηση, casual vibes και έμφαση στην άνεση!», αναφέρει χαρακτηριστικά η TENFOUR Communication.