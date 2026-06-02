Σε παραγωγή της Boo Productions

Στον αέρα είναι η νέα ταινία της Protergia από την The Newtons Laboratory.

Στο νέο σποτ ο ηθοποιός Δημήτρης Πιατάς μέσα από τον περίφημο ρόλο του παππού, κύριου Δημήτρη, και ο εγγονός του υποδέχονται τον αγαπημένο και δημοφιλή νέο γείτονα τους, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Με τον νέο τους γείτονα, όπως αναφέρει και ο εγγονός έχουν πολλά κοινά, όπως η αγάπη για το μπάσκετ, το κοινό κτίριο…αλλά και η Protergia!

Γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και το σποτ «Όταν βρεις αυτό που σου ταιριάζει δεν το αλλάζεις με τίποτα!».

Η καμπάνια αναπτύσσεται 360, σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, ψηφιακά μέσα και OOH καθώς και με παρουσία στους κινηματογράφους. Το δημιουργικό υπογράφει η The Newtons Laboratory και την παραγωγή η Boo Productions. Την σκηνοθεσία επιμελήθηκε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος. Την μουσική ανέλαβε η Bounce.