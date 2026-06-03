Σε παραγωγή της Filmiki

«Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα, νήματα σφιχτά, στριμωγμένα γεμάτα κόμπους.Μα στάθηκαν δίπλα τους τα σεβάστηκαν και τα αξιοποίησαν, και σιγά σιγά άρχισαν να ξετυλίγονται, να ξεμπλέκονται, να μπαίνουν σε σειρά, και άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες. Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν!», σύμφωνα με την νέα καμπάνια της ΕΛΕΠΑΠ για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση με πρωταγωνιστή τον γενναίο μικρό Δημήτρη, που μας έδειξε ότι κάθε κόμπος μπορεί να λυθεί!

Το δημιουργικό της καμπάνιας υπογράφει η The Newtons Laboratory, και την παραγωγή επιμελήθηκε η Filmiki. Την μουσική ανέλαβε η Bounce. H καμπάνια αναπτύσσεται σε τηλεόραση και ψηφιακά μέσα.