H καμπάνια αποτελείται από δύο ευρηματικά και χιουμοριστικά σποτ που δίνουν μια «άλλη οπτική ματιά» στη χρήση των προϊόντων της ΙΚΕΑ.

Στον «αέρα» είναι η νέα Βlack Friday καμπάνια της ΙΚΕΑ από τη The Newtons Labortaory.

H καμπάνια αποτελείται από δύο ευρηματικά και χιουμοριστικά σποτ που δίνουν μια «άλλη οπτική ματιά» στη χρήση των προϊόντων της ΙΚΕΑ.

Στην ταινία με τίτλο «Το Χειρουργείο», η Βlack Friday δίνει την αφορμή στο χειρουργείο να ανανεώσει τα «σύνεργά» του πριν από την εγχείρηση του ασθενούς, μιας και «με Βlack Friday στην ΙΚΕΑ θα παρασυρθείτε!» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και το tagline της καμπάνιας.

Στο σποτ με τίτλο: «Η ανάκτηση», ο κατάσκοπος πρωταγωνιστής υπό το «ωραίο, ανακριτικό φως της ΙΚΕΑ» ανακρίνεται για το πότε ξεκινάει το Βlack Friday στην ΙΚΕΑ και καλείται να δώσει «τρία κωδικοποιημένα ονόματα του ΙΚΕΑ» στους ανακριτές του!

Η καμπάνια αναπτύσσεται σε τηλεόραση, digital μέσα, social media και ραδιόφωνο. Το δημιουργικό των δύο ταινιών υπογράφει η The Newtons Laboratory και την παραγωγή η Picky Productions.