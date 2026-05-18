«Βάλε Mapei σήμερα, για να μη βρίζεις αύριο.»

Με μια καμπάνια που ξεκινά ακριβώς εκεί όπου ξεκινά και η αυθόρμητη αντίδραση του κόσμου όταν εμφανίζονται προβλήματα στο σπίτι, η Mapei παρουσιάζει τη νέα σειρά ραδιοφωνικών σποτ για το σύστημα θερμομόνωσης Mapetherm System, το στεγανωτικό Mapelastic Zero και τον αρμόστοκο Ultracolor Plus.

Μέσα από φράσεις που όλοι έχουμε πει, σκεφτεί ή ακούσει κάποια στιγμή μέσα σε ένα σπίτι, η καμπάνια παίζει δημιουργικά με την προσδοκία του ακροατή, κάνοντας κάθε spot να ακούγεται για λίγα δευτερόλεπτα παρολίγον υβριστικό, μέχρι η συνέχεια να μετατρέψει τον εκνευρισμό σε θαυμασμό.

Η Mapei Hellas υπενθυμίζει πως όταν οι σωστές λύσεις μπαίνουν από την αρχή, πολλά προβλήματα μπορούν να μη φτάσουν ... στα χείλη του ιδιοκτήτη.

Την καμπάνια δημιούργησε η The Weekend Agency, ενώ την παραγωγή ανέλαβε η Mixer.