Social first προσέγγιση

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Στον αέρα είναι η νέα επικοινωνία της Άμβυξ για τα Serkova RTD’S. Η καμπάνια που αποτελείται από ένα main σποτ και 3 cut version, αναπτύσσεται σε digital περιβάλλον.

Μέσα από μια φρέσκια, δυναμική και social first προσέγγιση η ταινία ανέδειξε την ευελιξία του προϊόντος και την σύνδεση του με αυθόρμητες στιγμές διασκέδασης, από την παραλία και το after-work μέχρι το σπίτι και κάθε επόμενο πάρτι.

Το δημιουργικό της καμπάνιας επιμελήθηκε η TMRW Advertising Agency και την παραγωγή υπογράφει η White Room.

Τα Serkova RTD’S, με έμπνευση από τον κόσμο της mixology, κυκλοφορούν σε 3 iconic γεύσεις (Serkova Vodka Paloma, Serkova Vodka Tiki, Serkova Vodka Sling) σε 250 ml slim can με 5% αλκοόλ.