Θα ισχύσουν από 2 Αυγούστου.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή των νέων διατάξεων του AI Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ξεκινήσει. Από τις 2 Αυγούστου 2026, τίθενται σε εφαρμογή νέες υποχρεώσεις διαφάνειας σε σχέση με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις διαφημιστικές και εμπορικές επικοινωνίες.

Καθώς η αξιοποίηση εργαλείων AI έχει πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα διαφημιζόμενων, διαφημιστικών εταιρειών, δημιουργικών ομάδων και επαγγελματιών του marketing, η γνώση του νέου κανονιστικού πλαισίου δεν αποτελεί απλώς θέμα συμμόρφωσης, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας.

Ο στόχος του νέου πλαισίου είναι να διασφαλίσει ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται με τρόπο διαφανή και υπεύθυνο. Δεν περιορίζει την καινοτομία ούτε απαγορεύει τη χρήση εργαλείων AI. Αντίθετα, θεσπίζει κανόνες που επιχειρούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και συμβάλλουν στην αποτροπή παραπλανητικών πρακτικών, ιδίως όταν το περιεχόμενο δημιουργείται ή αλλοιώνεται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Με στόχο να διευκολύνουμε την αγορά να προσαρμοστεί έγκαιρα στις νέες απαιτήσεις, διερευνήσαμε το νέο θεσμικό πλαίσιο και συγκεντρώσαμε, τις βασικές πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα και πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι δημιουργούν, εγκρίνουν ή δημοσιεύουν διαφημιστικό περιεχόμενο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας εδώ.

Η έγκαιρη προετοιμασία αποτελεί το καλύτερο εργαλείο συμμόρφωσης. Οι επιχειρήσεις που ενημερώνονται εγκαίρως μπορούν να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους χωρίς πίεση και να συνεχίσουν να αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης με ασφάλεια, διαφάνεια και εμπιστοσύνη.