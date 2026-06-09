Μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην προστασία των παιδιών

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Όμιλο Politis για την πολύτιμη και ουσιαστική συμμετοχή του στην καμπάνια «Μίλα, υπάρχει λύση! Είμαστε εδώ για εσένα!», αναφέρει ο οργανισμός.

Σημειώνει ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην προστασία των παιδιών, προσφέροντάς τους διέξοδο στα αδιέξοδα που ενδέχεται να βιώνουν. Βασικός άξονας της καμπάνιας είναι η ενημέρωση για τις δωρεάν υπηρεσίες που παρέχονται πανελλαδικά μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 και του Chat 1056, τα οποία λειτουργούν από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ώστε κάθε παιδί, γονέας ή πολίτης που έχει ανάγκη να μπορεί να αναζητήσει στήριξη και λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Η προβολή της καμπάνιας από τα μέσα του Ομίλου Politis αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προσέγγιση όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών που χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική είναι η διαχρονική συμβολή του Ομίλου στην προβολή των Amber Alerts, μέσω των οποίων ενημερώνονται άμεσα οι πολίτες για περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών που ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο.

Η πολύτιμη αυτή στήριξη συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία των παιδιών και στην ενίσχυση του έργου του Οργανισμού.