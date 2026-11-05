Η Tommy Hilfiger, μέλος της PVH Corp., ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη της διαφημιστικής της καμπάνιας για τη σεζόν Χειμώνας 2026. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν οι Brand Ambassadors και μέλη της ευρύτερης οικογένειας του οίκου, οι οποίοι μοιράζονται τις προσωπικές τους συνήθειες και τις πολιτισμικές παραδόσεις που διαμορφώνουν την εορταστική περίοδο.

Η καμπάνια θα εξελιχθεί σταδιακά έως τις γιορτές μέσα από μια σειρά εβδομαδιαίων βίντεο. Μέσα από αυτό το ψηφιακό περιεχόμενο, αναδεικνύεται η πολυσυλλεκτικότητα των εορτασμών, προβάλλοντας από ιδιωτικές στιγμές χαλάρωσης έως επίσημες εκδηλώσεις, καθώς και τις εξατομικευμένες ενδυματολογικές επιλογές των πρωταγωνιστών. Κεντρικός άξονας της καμπάνιας είναι η παραδοχή ότι η ιδανική εορταστική εμπειρία ορίζεται διαφορετικά από κάθε άτομο.

Στο ψηφιακό project συμμετέχουν κορυφαία ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού και της pop κουλτούρας, όπως οι Global Brand Ambassadors Travis Kelce και JISOO, ο ηθοποιός Arón Piper, η content creator Quen Blackwell, ο καλαθοσφαιριστής του NBA Josh Hart, καθώς και οι ποδοσφαιριστές της Liverpool FC, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai και Jérémy Jacquet.

Οι προσωπικές αφηγήσεις των συμμετεχόντων προσφέρουν μια αυθεντική ματιά στην καθημερινότητά τους: από τις χειμερινές εξορμήσεις του Arón Piper στην Ισπανία και τα τεχνολογικά shows με drones της Quen Blackwell, μέχρι τις γαστρονομικές και μουσικές παραδόσεις των Josh Hart και Jérémy Jacquet.

Μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες, οι πρωταγωνιστές αποτυπώνουν διαφορετικές όψεις της εορταστικής περιόδου, μεταφέροντας το χαρακτηριστικό πνεύμα της TOMMY HILFIGER. Ο Arón Piper ταξιδεύει στη βόρεια Ισπανία για μια χειμωνιάτικη βουτιά στη φύση, χωρίς μαγιό, ενώ ο Florian Wirtz ανταγωνίζεται την αδελφή του για το ποιος θα αναλάβει τη μουσική. Ο Travis Kelce συνδυάζει έναν βραδινό αγώνα με την άνεση του σπιτιού, την ώρα που η Quen Blackwell πηγαίνει τον χριστουγεννιάτικο φωτισμό σε άλλο επίπεδο, οργανώνοντας ένα εντυπωσιακό show με drones. Από τη μουσική της Γουαδελούπης που συνοδεύει τις γιορτές του Jérémy Jacquet μέχρι το παραδοσιακό curry goat που επιλέγει ο Josh Hart, κάθε ιστορία αποκαλύπτει κάτι αυθεντικό για την προσωπικότητα και τις συνήθειές τους. Το αποτέλεσμα είναι ένας απολαυστικός συνδυασμός διαφορετικών πολιτισμικών επιρροών, χιούμορ και αυθόρμητων στιγμών, που μας επιτρέπει να γνωρίσουμε τους πρωταγωνιστές πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας.