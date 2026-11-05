Η Tommy Hilfiger, μέλος της PVH Corp., ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη της διαφημιστικής της καμπάνιας για τη σεζόν Χειμώνας 2026. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν οι Brand Ambassadors και μέλη της ευρύτερης οικογένειας του οίκου, οι οποίοι μοιράζονται τις προσωπικές τους συνήθειες και τις πολιτισμικές παραδόσεις που διαμορφώνουν την εορταστική περίοδο.
Η καμπάνια θα εξελιχθεί σταδιακά έως τις γιορτές μέσα από μια σειρά εβδομαδιαίων βίντεο. Μέσα από αυτό το ψηφιακό περιεχόμενο, αναδεικνύεται η πολυσυλλεκτικότητα των εορτασμών, προβάλλοντας από ιδιωτικές στιγμές χαλάρωσης έως επίσημες εκδηλώσεις, καθώς και τις εξατομικευμένες ενδυματολογικές επιλογές των πρωταγωνιστών. Κεντρικός άξονας της καμπάνιας είναι η παραδοχή ότι η ιδανική εορταστική εμπειρία ορίζεται διαφορετικά από κάθε άτομο.
Στο ψηφιακό project συμμετέχουν κορυφαία ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού και της pop κουλτούρας, όπως οι Global Brand Ambassadors Travis Kelce και JISOO, ο ηθοποιός Arón Piper, η content creator Quen Blackwell, ο καλαθοσφαιριστής του NBA Josh Hart, καθώς και οι ποδοσφαιριστές της Liverpool FC, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai και Jérémy Jacquet.
Οι προσωπικές αφηγήσεις των συμμετεχόντων προσφέρουν μια αυθεντική ματιά στην καθημερινότητά τους: από τις χειμερινές εξορμήσεις του Arón Piper στην Ισπανία και τα τεχνολογικά shows με drones της Quen Blackwell, μέχρι τις γαστρονομικές και μουσικές παραδόσεις των Josh Hart και Jérémy Jacquet.
Μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες, οι πρωταγωνιστές αποτυπώνουν διαφορετικές όψεις της εορταστικής περιόδου, μεταφέροντας το χαρακτηριστικό πνεύμα της TOMMY HILFIGER. Ο Arón Piper ταξιδεύει στη βόρεια Ισπανία για μια χειμωνιάτικη βουτιά στη φύση, χωρίς μαγιό, ενώ ο Florian Wirtz ανταγωνίζεται την αδελφή του για το ποιος θα αναλάβει τη μουσική. Ο Travis Kelce συνδυάζει έναν βραδινό αγώνα με την άνεση του σπιτιού, την ώρα που η Quen Blackwell πηγαίνει τον χριστουγεννιάτικο φωτισμό σε άλλο επίπεδο, οργανώνοντας ένα εντυπωσιακό show με drones. Από τη μουσική της Γουαδελούπης που συνοδεύει τις γιορτές του Jérémy Jacquet μέχρι το παραδοσιακό curry goat που επιλέγει ο Josh Hart, κάθε ιστορία αποκαλύπτει κάτι αυθεντικό για την προσωπικότητα και τις συνήθειές τους. Το αποτέλεσμα είναι ένας απολαυστικός συνδυασμός διαφορετικών πολιτισμικών επιρροών, χιούμορ και αυθόρμητων στιγμών, που μας επιτρέπει να γνωρίσουμε τους πρωταγωνιστές πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας.
«Οι ιδανικές γιορτές για μένα σημαίνουν απόλυτη χαλάρωση», δήλωσε η JISOO. «Αν έχω ρεπό, θα κοιμηθώ όσο περισσότερο μπορώ και, ιδανικά, θα ξυπνήσω την ώρα του βραδινού. Μετά θα παραγγείλω κάτι νόστιμο, φροντίζοντας να έρθει και το γλυκό μαζί, ώστε να περάσω κατευθείαν από το ένα στο άλλο. Αυτή είναι για μένα μια πραγματικά υπέροχη ημέρα».
Η συλλογή TOMMY HILFIGER Winter 2026 επαναπροσδιορίζει το γιορτινό ντύσιμο μέσα από μια σύγχρονη prep αισθητική, συνδυάζοντας πλούσιες υφές, προσεγμένο layering και μια δυναμική, χειμερινή χρωματική παλέτα.
Ο Travis Kelce επιλέγει το μάλλινο chore jacket, ένα διαχρονικό κομμάτι με σύγχρονο χαρακτήρα, ενώ ο Florian Wirtz παρουσιάζει ένα από τα πιο ξεχωριστά πλεκτά της σεζόν, ιδανικό και για δώρο. Ο Dominik Szoboszlai φορά ένα ζεστό πουλόβερ από μαλλί με ανάγλυφη πλέξη, ενώ ο Jérémy Jacquet συνδυάζει ένα πλεκτό polo πάνω από μια ριγέ μπλούζα, δημιουργώντας ένα look με ενδιαφέρουσες αντιθέσεις σε χρώματα και υφές, πιστό στη φιλοσοφία του Tommy layering.
Η JISOO επιλέγει το εμβληματικό cable-knit πουλόβερ με στρογγυλή λαιμόκοψη, μια διαχρονική πρόταση που εκφράζει την κληρονομιά του brand, ενώ ο Josh Hart υιοθετεί μια σύγχρονη prep εμφάνιση με πρωταγωνιστή το μάλλινο chore jacket, ένα από τα βασικά πανωφόρια της χειμερινής συλλογής. Ο Arón Piper συνδυάζει ένα πλεκτό με φερμουάρ και ανάγλυφη πλέξη, από απαλό μαλλί , με ένα total denim look, ενώ η Quen Blackwell επιλέγει ένα εξαιρετικά απαλό μάλλινο cable-knit ως βάση της εμφάνισής της.
«Η οικογένεια είχε πάντα ιδιαίτερη σημασία για μένα και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το brand μου από την πρώτη στιγμή», δήλωσε ο Tommy Hilfiger. «Με τα χρόνια, δημιουργήσαμε έναν ξεχωριστό κύκλο ανθρώπων, που ο καθένας τους αποτελεί πλέον μέρος της ιστορίας μας. Αυτή η καμπάνια μaς δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε μια πλευρά τους που σπάνια βλέπουμε. Έχει ζεστασιά, χιούμορ και έντονη προσωπικότητα, αποτυπώνοντας μια σύγχρονη εκδοχή των πιο όμορφων οικογενειακών στιγμών, μέσα από τη χαρακτηριστική modern prep αισθητική μας».
Η συλλογή TOMMY HILFIGER Winter 2026 θα είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στο tommy.com, στα καταστήματα TOMMY HILFIGER παγκοσμίως και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.