Συνολικού προϋπολογισμού 3,98 εκατ. ευρώ

Τρεις νέοι διαγωνισμοί συνολικού προϋπολογισμού 3,98 εκατ. ευρώ προκηρύχθηκαν τις τελευταίες ημέρες, αναζητώντας εκτελεστικούς οργανισμούς για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων σε βασικές αγορές του εξωτερικού.

Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός αφορά το πρόγραμμα Snack Smart 101250518, με προϋπολογισμό 1.422.654 ευρώ. Δικαιούχος είναι η κοινοπραξία που αποτελείται από την Οργάνωση Παραγωγών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατανουλίων «Φρουτοπηγή», την Οργάνωση Παραγωγών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κουλουράς-Εύφορος Γη και την Οργάνωση Παραγωγών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γαλατάδων, με επικεφαλής φορέα τη «Φρουτοπηγή». Το πρόγραμμα αφορά ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης φρέσκων φρούτων στη Γερμανία και την Ισπανία. Ακολουθεί το πρόγραμμα EU Drops and Bites 101250230, προϋπολογισμού 1.294.096 ευρώ, με δικαιούχο την Ένωση Κιάτου ΙΚΕ. Το έργο έχει στόχο την υλοποίηση δραστηριοτήτων ενημέρωσης και προώθησης ελαιολάδου και σταφίδας στη Φινλανδία και στη Σουηδία. Ο τρίτος διαγωνισμός αφορά το πρόγραμμα με ακρωνύμιο Αvolio, ύψους 1.265.300 ευρώ, με δικαιούχο τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Χανίων. Το πρόγραμμα αφορά την υλοποίηση δραστηριοτήτων ενημέρωσης και προώθησης βιολογικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου και βιολογικού αβοκάντο στη Γαλλία και στη Γερμανία.

Και στις τρεις περιπτώσεις η διάρκεια των συμβάσεων ανέρχεται σε 36 μήνες και η επιλογή των αναδόχων θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το κριτήριο της βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής.

Για τον πρώτο διαγωνισμό προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 23 Ιουνίου και ώρα 12:00, ενώ για τους δύο άλλους οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν συμμετοχές έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 12:00.