Σε εξέλιξη η διαδικασία απο την Dedeman Hellas

Spec για τον διαφημιστικό λογαριασμό της αλυσίδας Praktiker «τρέχει», σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του BusinessToday, η Dedeman Hellas (πρώην Praktiker Hellas). Όπως φαίνεται, μάλιστα, η διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς έχει ήδη καταρτιστεί shortlist. Σε αυτήν, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, συμπεριλαμβάνονται η Cicero, που χειρίζεται αυτήν τη στιγμή το λογαριασμό, η Leoussis_a και μια ρουμανική εταιρεία, που όπως όλα δείχνουν, διαθέτει παρουσία και στην Ελλάδα, σε συνεργασία με εταιρεία της εγχώριας αγοράς. Υπενθυμίζεται πως την πρώην Praktiker Hellas απέκτησε η ρουμανική Paval Holding το καλοκαίρι του 2025. Η δραστηριότητα της Paval Holding ξεκίνησε από την Dedeman, τη μεγαλύτερη αλυσίδα DIY στη χώρα.

Η Dedeman ιδρύθηκε το 1992 από τα αδέλφια Adrian και Dragos Pavăl και σήμερα αριθμεί 64 καταστήματα, πέντε κέντρα logistics, ιδιόκτητο στόλο μεταφορών και περισσότερους από 13.500 εργαζομένους. Με κύκλο εργασιών 2,65 δισ. ευρώ, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και παραμένει 100% ρουμανικών συμφερόντων. Οι αδελφοί Pavăl επενδύουν συστηματικά στην ανάπτυξη της ελληνικής θυγατρικής, με έμφαση στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, στις επενδύσεις σε ακίνητα και ψηφιακές υποδομές, καθώς και, όπως φαίνεται, στη σταδιακή μετάβαση στο brand Dedeman, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την αλυσίδα στην ελληνική αγορά.