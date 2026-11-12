Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στο Deree – The American College of Greece

Τα Ermis Awards — ο κορυφαίος θεσμός δημιουργικότητας στην Ελλάδα — για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, πηγαίνουν στο Deree – The American College of Greece, για μια ημέρα αφιερωμένη στην έμπνευση, τη γνώση και τις μεγάλες ιδέες. Μέσα από την παρουσίαση βραβευμένων έργων και τη συμμετοχή διακεκριμένων δημιουργών, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τι κρύβεται πίσω από μια βραβευμένη δουλειά. Μια ημέρα γεμάτη έμπνευση και δημιουργικότητα.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, 12.30 – 18.00

Deree – The American College of Greece



Συντονιστής θα είναι ο Χρήστος Κουτσούκος, Executive Creative Director, της Cream και Πρόεδρος του Steering Committee των Ermis Awards 2026.

Μια γρήγορη ματιά στο πρόγραμμα της φετινής ημερίδας:

How to direct a commercial and make it nice , Giannis Gripeos, film director @Danny & Loco + Secret guest

, Giannis Gripeos, film director @Danny & Loco + Secret guest Saronic Ferries – Your Travel Companion , G Design Studio, Saronic Ferries

, G Design Studio, Saronic Ferries “Sleep Off” // How to play around with culture and win it , Cream, Elite Strom

, Cream, Elite Strom From a simple fan gesture to a meaningful sponsorship campaign , Another Circus, Stoiximan

, Another Circus, Stoiximan Wedding Rice, McCann Athens, Wikifarmer

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα.