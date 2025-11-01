Ο Βαγγέλης Τσάρας founder και CEO της Cicero, µίλησε στο adbusiness για τα 10 χρόνια επιτυχηµένης δραστηριοποίησης της εταιρείας επικοινωνίας, τονίζοντας πως η δεκαετία 2016-2026 «δεν ήταν απλώς µια διαδροµή. Ήταν η απόφαση να χαράξουµε τη δική µας».

Από το 2016 µέχρι σήµερα, η Cicero Advertising δεν ακολούθησε απλώς τις αλλαγές της διαφηµιστικής αγοράς. Αναζήτησε τη δική της θέση µέσα σε αυτές. Με οδηγό τη δηµιουργικότητα και τη σκέψη, πέρασε από την αβεβαιότητα της πανδηµίας, αντιµετώπισε απαιτητικές επικοινωνιακές προκλήσεις και διαµόρφωσε τη δική της ταυτότητα. Ο Βαγγέλης Τσάρας, πρόεδρος και CEO της εταιρείας, θυµάται όσα τους έφεραν µέχρι εδώ, µιλά για τους ανθρώπους που αποτελούν τη δύναµη της Cicero, ξεκαθαρίζει τη θέση της στην αγορά και εξηγεί γιατί τα δέκα χρόνια δεν είναι ένας απολογισµός αλλά η αφετηρία για όσα έρχονται.

Υπάρχουν εταιρείες που µετρούν την πορεία τους µε έργα, αριθµούς και χρόνια παρουσίας. Και υπάρχουν διαδροµές που δεν χωρούν εύκολα σε έναν απολογισµό, γιατί πίσω από κάθε χρόνο κρύβονται αποφάσεις, αγωνίες, ρίσκα, άνθρωποι και ιδέες που κάποτε έµοιαζαν µε ένα τολµηρό ξεκίνηµα.

Η Cicero Advertising συµπληρώνει δέκα χρόνια. Από το 2016 µέχρι σήµερα, ο κόσµος της επικοινωνίας έχει αλλάξει σχεδόν σε όλα: στα µέσα, στις ταχύτητες, στις συνήθειες, στις προσδοκίες των brands και στον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται τα µηνύµατα γύρω τους. Μέσα σε αυτήν τη διαρκή µετακίνηση, η Cicero είχε να απαντήσει σε δικά της ερωτήµατα: πώς παραµένεις δηµιουργικός χωρίς να επαναλαµβάνεσαι; Πώς εξελίσσεσαι χωρίς να χάνεις τον χαρακτήρα σου; Και, τελικά, πώς χτίζεις µια εταιρεία που δεν χρειάζεται να δανειστεί την ταυτότητα κανενός άλλου;

Για τον Βαγγέλη Τσάρα, η απάντηση επιστρέφει διαρκώς σε δύο λέξεις: δηµιουργικότητα και σκέψη. Όχι ως ένα εύηχο εταιρικό µότο, αλλά ως ο τρόπος µε τον οποίο θέλει να λειτουργεί η Cicero. Μια συζήτηση για τα δέκα χρόνια που πέρασαν, αλλά κυρίως για το πείσµα, την ευθύνη και τη φιλοδοξία που χρειάζονται για να αρχίσεις να γράφεις τα επόµενα.

Η αρχή κάθε µεγάλης διαδροµής κρύβει ένα µεγάλο «γιατί»

adb: Το 2016 ήταν η χρονιά που γεννήθηκε η Cicero Advertising. Τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση;

Κάθε νέα αρχή χρειάζεται έναν λόγο. Για εµάς, ήταν η ανάγκη να δηµιουργήσουµε κάτι µε τη δική µας ταυτότητα, τη δική µας φιλοσοφία και τον δικό µας τρόπο σκέψης.

Θα έλεγα ότι ήταν η πίστη πως µπορούµε να κάνουµε τα πράγµατα µε τον δικό µας τρόπο. Όταν ξεκινάς κάτι από την αρχή, δεν έχεις την πολυτέλεια να στηρίζεσαι σε µια έτοιµη ταυτότητα. Πρέπει να την ανακαλύψεις, να την υπερασπιστείς και, κυρίως, να την αποδείξεις µέσα από τη δουλειά σου.

Αυτό θέλαµε από την πρώτη στιγµή. Να µη γίνουµε απλώς ακόµη µία εταιρεία που παράγει διαφηµιστικό περιεχόµενο. Να σκεφτόµαστε πριν δηµιουργήσουµε, να αναζητούµε την ουσία πίσω από κάθε επικοινωνιακή ανάγκη και να µη φοβόµαστε να προτείνουµε κάτι διαφορετικό.

Η αρχική ιδέα δεν ήταν να µοιάσουµε σε κάποιον. Ήταν να βρούµε τη δική µας φωνή. Και νοµίζω ότι αυτή είναι µία από τις πιο σηµαντικές κατακτήσεις της δεκαετίας που πέρασε: ότι εξακολουθούµε να αναγνωρίζουµε τον εαυτό µας σε αυτό που δηµιουργούµε.

Όταν όλα γύρω σου σταµατούν, έχεις δύο επιλογές: να µείνεις στην παύση ή να βρεις τη δύναµη να ξαναρχίσεις

adb: Ποια ήταν η µεγαλύτερη πρόκληση αυτής της δεκαετίας;

Η πανδηµία ήταν αναµφίβολα µία από τις πιο δύσκολες περιόδους.

Ήταν σαν να τραβάει κάποιος ξαφνικά την πρίζα από έναν κόσµο που µέχρι τότε λειτουργούσε µε συγκεκριµένους ρυθµούς. Είχαµε αρχίσει να αποκτούµε δυναµική, να χτίζουµε την παρουσία µας, να βλέπουµε τη δουλειά µας να αποκτά το δικό της αποτύπωµα. Και ξαφνικά, όλα πάγωσαν.

Εκεί καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν είναι δεδοµένο. Ούτε η αγορά, ούτε οι συνθήκες, ούτε η συνέχεια που θεωρείς αυτονόητη. Πρέπει να ξαναδείς τα πάντα από την αρχή. Και αυτό ακριβώς κάναµε. Ξεκινήσαµε ξανά από την αρχή.

∆εν ήταν µια εύκολη επανεκκίνηση. Ήταν µια περίοδος που µας ανάγκασε να κοιτάξουµε κατάµατα το ερώτηµα «ποιοι είµαστε και τι έχουµε να πούµε;». Επιλέξαµε να κάνουµε πιο ορατό το δηµιουργικό µας αποτύπωµα, να αναδείξουµε τη δουλειά µας και να δείξουµε στην αγορά τι πραγµατικά µας εκφράζει.

Αν κάτι µου έµαθε εκείνη η περίοδος, είναι ότι µια εταιρεία δεν κρίνεται µόνο από το πόσο γρήγορα µεγαλώνει όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Κρίνεται και από το αν έχει το κουράγιο να ξανασταθεί όταν όλα γύρω της αλλάζουν.

Οι εταιρείες έχουν ονόµατα. Οι διαδροµές έχουν ανθρώπους

adb: Πόσο καθοριστικοί υπήρξαν οι άνθρωποι στη διαµόρφωση της Cicero;

Αν κάτι µε κάνει πραγµατικά περήφανο σε αυτά τα δέκα χρόνια, είναι οι άνθρωποι της Cicero. Γιατί καµιά εταιρεία δεν χτίζεται µόνο από έναν καλό σχεδιασµό ή από µια επιχειρηµατική ιδέα. Χτίζεται από τους ανθρώπους που συµβάλλουν καθηµερινά στη δράση της και στην εξέλιξή της.

Η οµάδα µας έχει ένα πολύ ενδιαφέρον µείγµα: ανθρώπους µε µεγάλη εµπειρία, που έχουν γνώση, ωριµότητα και βαθιά κατανόηση της αγοράς, αλλά και νεότερους ανθρώπους, που φέρνουν φρέσκια µατιά, ενέργεια, νέες ιδέες και την τόλµη να αµφισβητούν όσα θεωρούµε δεδοµένα.

Για µένα, αυτή η συνύπαρξη είναι πολύτιµη. Η εµπειρία δίνει βάθος και σιγουριά. Η νέα γενιά φέρνει κίνηση, διαφορετικές αναγνώσεις και µια δηµιουργική ανησυχία που δεν πρέπει ποτέ να χάνεται. Το ένα δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το άλλο. Αντίθετα, όταν υπάρχει αµοιβαίος σεβασµός και κοινή φιλοδοξία, το ένα δυναµώνει το άλλο.

∆εν θέλω µια οµάδα ανθρώπων που σκέφτονται όλοι µε τον ίδιο τρόπο. Θέλω ανθρώπους που µπορούν να διαφωνούν δηµιουργικά, να ανταλλάσσουν απόψεις, να µαθαίνουν ο ένας από τον άλλο και τελικά να βρίσκουν µαζί µια καλύτερη ιδέα.

Η Cicero είναι οι άνθρωποί της. Και τα δέκα χρόνια της είναι, πάνω απ’ όλα, η δική τους διαδροµή. Κάθε ιδέα που γεννήθηκε, κάθε δύσκολη στιγµή που ξεπεράστηκε, κάθε δουλειά που µας έκανε περήφανους, έχει µέσα της ένα κοµµάτι από αυτούς.

Δεν χρειάζεται να µοιάζεις µε κανέναν για να ξέρεις ποιος είσαι

adb: Πώς θα περιγράφατε την ταυτότητα της Cicero Advertising µέσα στο διαφηµιστικό περιβάλλον;

Η Cicero είναι µια αυτόνοµη εταιρεία, µε τη δική της επιχειρηµατική πορεία, τη δική της οµάδα, τη δική της ταυτότητα και τις δικές της συνεργασίες.

Γνωρίζω ότι στην αγορά έχουν κατά καιρούς καλλιεργηθεί ανταγωνιστικά αφηγήµατα. Αντιλαµβάνοµαι ότι ο ανταγωνισµός µπορεί να δηµιουργεί διαφορετικές ερµηνείες και ότι ορισµένοι επιλέγουν να τις χρησιµοποιούν ως µέρος της δικής τους επιχειρηµατολογίας. Όµως, η πραγµατικότητα δεν αλλάζει επειδή κάποιος επιλέγει να την περιγράψει διαφορετικά.

Η Cicero έχει δέκα χρόνια δικής της διαδροµής. ∆έκα χρόνια δουλειάς, αποφάσεων, ευθύνης, δηµιουργίας και παρουσίας στην αγορά. Έχει τους δικούς της ανθρώπους, τη δική της φιλοσοφία και τη δική της δηµιουργική υπογραφή.

∆εν χρειάζεται να δανειστεί την ιστορία ή την ταυτότητα κανενός για να εξηγήσει ποια είναι. ∆εν χτίζεις δέκα χρόνια τη δική σου υπογραφή για να χρειάζεσαι την υπογραφή κάποιου άλλου.

Η καλύτερη απάντηση σε κάθε τέτοια αντίληψη είναι η ίδια η δουλειά µας. Και αυτή είναι η απάντηση που θα συνεχίσουµε να δίνουµε.

Υπάρχουν ιδέες που κερδίζουν εντυπώσεις. Και ιδέες που κουβαλούν ευθύνη

adb: Υπάρχει κάποιο project που ξεχωρίζετε για το ιδιαίτερο αποτύπωµά του;

Υπάρχουν δουλειές που τις θυµάσαι όχι µόνο για το δηµιουργικό τους αποτέλεσµα, αλλά κυρίως για το µήνυµα και την ευθύνη που κουβαλούν.

Ένα τέτοιο παράδειγµα ήταν η καµπάνια για το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF σχετικά µε τον αυτοτραυµατισµό των παιδιών. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέµα, που απαιτεί σεβασµό, προσοχή και ουσιαστική κατανόηση.

Εκεί αντιλαµβάνεσαι ότι η επικοινωνία δεν έχει πάντα στόχο να εντυπωσιάσει. Μερικές φορές έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει, να ανοίξει µια δύσκολη συζήτηση και να κάνει τους ανθρώπους να σταθούν για λίγο και να σκεφτούν.

Γιατί η δηµιουργικότητα δεν είναι µόνο να ξέρεις πώς να τραβήξεις την προσοχή. Είναι και να ξέρεις πότε πρέπει να απευθυνθείς στην κοινωνία µε ευαισθησία.

Η δηµιουργικότητα είναι η σπίθα.

Η σύνθεση είναι αυτή που την κάνει να ανάψει

adb: Ποια είναι η φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τη δουλειά σας;

Αν έπρεπε να την περιγράψω µε δύο λέξεις, θα έλεγα: δηµιουργικότητα και σύνθεση.

Πιστεύω πολύ στη δηµιουργική ιδέα, αλλά ακόµη περισσότερο στη σύνθεση της σκέψης που προηγείται και τη στηρίζει. Μια ιδέα δεν αρκεί να είναι έξυπνη ή εντυπωσιακή. Πρέπει να έχει λόγο ύπαρξης, να απαντά σε µια πραγµατική ανάγκη και να δηµιουργεί αξία.

Η στρατηγική χωρίς δηµιουργικότητα µπορεί να µείνει µια σωστή άσκηση επί χάρτου. Η δηµιουργικότητα χωρίς τη σύνθεση διαφορετικών ιδεών µπορεί να είναι απλώς ένας εντυπωσιασµός.

Το ζητούµενο είναι να συναντηθούν.

Η τεχνολογία αλλάζει τα εργαλεία. Δεν µπορεί να υποκαταστήσει τον λόγο που δηµιουργούµε

adb: Πώς βλέπετε τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοηµοσύνη στον χώρο της επικοινωνίας;

Η τεχνητή νοηµοσύνη αλλάζει ήδη τον τρόπο που δουλεύουµε και θα συνεχίσει να το κάνει. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο, που µπορεί να ανοίξει νέους δρόµους, να επιταχύνει διαδικασίες και να δώσει δυνατότητες που µέχρι πρόσφατα δεν είχαµε.

Όµως τα εργαλεία δεν υποκαθιστούν τη σκέψη. Η παρατήρηση, η εµπειρία, η διαίσθηση και η κατανόηση του ανθρώπου παραµένουν καθοριστικά στοιχεία της δηµιουργικής διαδικασίας.

Η τεχνητή νοηµοσύνη µπορεί να σου δώσει χίλιες ιδέες. Η δηµιουργικότητα είναι αυτή που θα σε βοηθήσει να αναγνωρίσεις τη µία που αξίζει.

Τα επόµενα δέκα χρόνια δεν πρέπει να µοιάζουν µε τα προηγούµενα

adb: Ποιο είναι το όραµά σας για την επόµενη δεκαετία;

∆εν θέλω η επόµενη δεκαετία να είναι απλώς µια συνέχεια της προηγούµενης. Θέλω να είναι ένα νέο κεφάλαιο.

Θέλω να συνεχίσουµε να µεγαλώνουµε, αλλά όχι απλώς για να µεγαλώνουµε. Να εξελισσόµαστε χωρίς να χάνουµε την ταυτότητά µας. Να αναλαµβάνουµε προκλήσεις που µας κάνουν να σκεφτόµαστε διαφορετικά, να δηµιουργούµε δουλειές για τις οποίες θα είµαστε πραγµατικά περήφανοι και να συνεργαζόµαστε µε ανθρώπους και brands που πιστεύουν στην αξία της ουσιαστικής επικοινωνίας.

Και πάνω απ’ όλα, θέλω να διατηρήσουµε εκείνη την ανησυχία που έχεις όταν ξεκινάς κάτι δικό σου. Την ανάγκη να αποδείξεις ότι µπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο. Την περιέργεια να αναζητήσεις την επόµενη ιδέα. Την επιθυµία να µη βολευτείς σε όσα ήδη γνωρίζεις.

Γιατί, αν υπάρχει κάτι που µπορεί να κρατήσει µια δηµιουργική εταιρεία ζωντανή, δεν είναι η συνήθεια. Είναι η ανησυχία της εξέλιξης, που λειτουργεί ως καταλύτης για να µη µείνεις στάσιµος.

Οι άνθρωποι που έγιναν κάτι περισσότερο από συνεργάτες

adb: Τι σηµαίνουν για εσάς οι άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα σας όλα αυτά τα χρόνια;

Αυτό είναι ίσως το πιο προσωπικό κοµµάτι αυτής της διαδροµής.

Μέσα σε αυτά τα δέκα χρόνια δηµιουργήθηκαν δεσµοί που ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια µιας επαγγελµατικής σχέσης. Άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα µου και δίπλα στην εταιρεία όχι µόνο στις καλές στιγµές, αλλά και σε δύσκολες περιόδους, όταν τα πράγµατα δεν ήταν αυτονόητα ή εύκολα.

Υπήρξαν στιγµές που η στήριξή τους είχε πολύ µεγαλύτερη σηµασία από οποιοδήποτε επαγγελµατικό αποτέλεσµα. Και αυτό δεν το ξεχνάς.

Νιώθω πραγµατικά ευγνωµοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους. Για την εµπιστοσύνη, την παρουσία, την υποµονή και την πίστη τους σε αυτό που χτίζαµε µαζί.

Στο τέλος, δεν θυµάσαι µόνο τις δουλειές που κάνατε µαζί. Θυµάσαι τους ανθρώπους που ήταν δίπλα σου όταν τους χρειάστηκες.

Θέλω να σηµειώσω σε αυτό το σηµείο ότι η Cicero έχει αποκτήσει ένα πολύ ισχυρό γυναικείο πρόσηµο! Οι γυναίκες αποτελούν σήµερα αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας και της ταυτότητάς µας. Με την προσωπικότητα, τις ιδέες, την ενέργεια, την επιµονή και τον δικό τους τρόπο σκέψης επηρεάζουν ουσιαστικά τις αποφάσεις και την πορεία της εταιρείας. Και, ας µην κρυβόµαστε, πολλές φορές και τις δικές µου!

Η Cicero µπορεί να ξεκίνησε από εµένα και τον Γιώργο Αδαµαντίδη, αλλά στην πορεία εξελίχθηκε σε κάτι πολύ µεγαλύτερο από αυτό που είχαµε αρχικά οραµατιστεί. Και αυτό το οφείλουµε στους ανθρώπους που τη διαµορφώνουν καθηµερινά, ο καθένας µε το δικό του, ξεχωριστό αποτύπωµα.

Θέλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω προσωπικά τη Σελήνη, την Ιωάννα, τη Μιρέλλα, την Κάτια, την Άννα, τον Αριστοτέλη, τη Μαριάνθη, τη Στεφανία, τη Χριστίνα, τη Γεωργία και την Όλγα. Για την εµπιστοσύνη, την αφοσίωση, τη δηµιουργικότητά τους και, κυρίως, για όσα δίνουν στη Cicero πέρα από τον επαγγελµατικό τους ρόλο. Γιατί, τελικά, µια εταιρεία δεν είναι µόνο όσα καταφέρνει. Είναι, πάνω απ’ όλα, οι άνθρωποί της. Και σε αυτό το κοµµάτι αισθάνοµαι πραγµατικά τυχερός.

Δέκα χρόνια µετά, η πιο ωραία στιγµή είναι αυτή που δεν έχει έρθει ακόµη

adb: Αν κοιτάξετε πίσω, τι κρατάτε περισσότερο από αυτήν τη δεκαετία;

Κρατάω τις ιδέες που έγιναν πράξη, τις συνεργασίες που εξελίχθηκαν σε σχέσεις εµπιστοσύνης, τις δυσκολίες που µας έκαναν πιο δυνατούς και, πάνω απ’ όλα, τους ανθρώπους.

∆εν ήταν όλα εύκολα. Και ίσως αυτό να είναι που δίνει ακόµη µεγαλύτερη αξία σε αυτήν τη διαδροµή. Γιατί όταν κοιτάζεις πίσω, δεν θυµάσαι µόνο τις επιτυχίες. Θυµάσαι και τις στιγµές που έπρεπε να επιµείνεις, να πάρεις µια δύσκολη απόφαση, να αλλάξεις κατεύθυνση ή να βρεις τη δύναµη να ξεκινήσεις ξανά.

Είµαι περήφανος για όσα έχουµε χτίσει. Αλλά δεν θέλω να κοιτάζουµε τα δέκα χρόνια σαν να έχουµε φτάσει κάπου και τώρα απλώς να γιορτάζουµε. Τα βλέπω περισσότερο ως µια υπόσχεση για τη συνέχεια.

Γιατί, στο τέλος, µια δηµιουργική εταιρεία δεν κρίνεται από το πόσα χρόνια υπάρχει. Κρίνεται από το αν εξακολουθεί να έχει κάτι καινούργιο να πει.

Μια επιστροφή στην αρχή

adb: Αν µπορούσατε να γυρίσετε πίσω στο 2016 και να συναντήσετε τον εαυτό σας την πρώτη ηµέρα της Cicero, τι θα του λέγατε;

Θυµάµαι πολύ έντονα εκείνη την αρχή. Ξεκινήσαµε µαζί µε τον Γιώργο Αδαµαντίδη. Ήµασταν δύο άνθρωποι µε περισσότερα από 20 χρόνια εµπειρίας στον χώρο της διαφήµισης, κι όµως νιώθαµε σαν να κάναµε τα πρώτα µας βήµατα.

Είχαµε αυτή την αίσθηση του νεοεισερχόµενου. Μια άγνοια κινδύνου, ίσως, αλλά και έναν ενθουσιασµό που δύσκολα περιγράφεται. Γουστάραµε πραγµατικά αυτό που κάναµε. Είχαµε όρεξη, ιδέες, ενέργεια και την ανάγκη να δηµιουργήσουµε κάτι δικό µας, µε τη δική µας ταυτότητα.

Αν γύριζα πίσω, δεν θα άλλαζα αυτή την αίσθηση µε τίποτα. Θα ήθελα µόνο να πω σε εκείνους τους δύο ανθρώπους να κρατήσουν αυτόν τον ενθουσιασµό. Να µη χάσουν ποτέ την περιέργεια, την τόλµη και τη διάθεση να δοκιµάζουν.

Γιατί τελικά, µπορεί να χρειάζονται 20 χρόνια για να αποκτήσεις εµπειρία, αλλά χρειάζεται να νιώθεις πάντα αρχάριος για να συνεχίσεις να δηµιουργείς.