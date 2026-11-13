Διευρύνει τις αρμοδιότητές της, διατηρώντας παράλληλα τη θέση της Global Chief Creative Officer, στο πλαίσιο της νέας ηγετικής δομής του δικτύου

Η VML ανακοίνωσε την τοποθέτηση της Debbi Vandeven στη θέση της Global President, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027. Η Vandeven, η οποία κατέχει εδώ και χρόνια τη θέση της Global Chief Creative Officer, θα διατηρήσει παράλληλα τα δημιουργικά της καθήκοντα, αναλαμβάνοντας διευρυμένες αρμοδιότητες που συνδέουν τη δημιουργικότητα, την τεχνολογία και την επιχειρηματική ανάπτυξη του δικτύου.

Η τοποθέτησή της αποτελεί την πρώτη σημαντική διοικητική κίνηση του Eric Campbell, ο οποίος αναλαμβάνει Global CEO της VML, διαδεχόμενος τον Jon Cook. Από τη νέα της θέση, η Vandeven θα αναφέρεται απευθείας στον Campbell και θα συμβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης του δικτύου, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 55 αγορές παγκοσμίως.

Με παρουσία άνω των 25 ετών στη VML, η Vandeven έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργική εξέλιξη και τη διεθνή αναγνώριση του agency. Υπό τη δημιουργική της ηγεσία, το δίκτυο έχει αποσπάσει περισσότερα από 500 Cannes Lions και 10 Grand Prix. Το 2026, η VML κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη δημιουργικών δικτύων των Cannes Lions Creativity Rankings, ενώ η ίδια αναδείχθηκε κορυφαία Chief Creative Officer παγκοσμίως στις κατατάξεις των Cannes Lions και του The One Club.

Παράλληλα, έχει συμβάλει στην ενίσχυση του πελατολογίου της VML, με πρόσφατες σημαντικές συνεργασίες που περιλαμβάνουν τις Heineken, Kenvue, Natura και Pernod Ricard, καθώς και στην ανάπτυξη σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες του δικτύου.

«Η Debbi κι εγώ συνεργαζόμαστε στη VML για περισσότερες από δύο δεκαετίες και δεν υπάρχει κανείς που να εμπιστεύομαι περισσότερο για αυτόν τον ρόλο», δήλωσε ο Eric Campbell, Incoming Global CEO της VML. Όπως τόνισε, η ανάληψη της νέας θέσης από τη Vandeven σηματοδοτεί την περαιτέρω έμφαση του δικτύου στη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη των πελατών του.

Από την πλευρά της, η Debbi Vandeven δήλωσε: «Η VML έχει αποδείξει ότι ο συνδυασμός της ανθρώπινης γνώσης με την τεχνολογία που φέρνει ουσιαστικές αλλαγές μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό επιχειρηματικής ανάπτυξης. Είμαστε στην καλύτερή μας στιγμή όταν η δημιουργικότητα και η επιχειρηματική ηγεσία λειτουργούν ενιαία». Πρόσθεσε ότι προσβλέπει στη συνεργασία της με τον Eric Campbell, με στόχο τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της VML και την ενίσχυση της φιλοσοφίας «Human First» του δικτύου.

Την εμπιστοσύνη του στη νέα ηγετική ομάδα εξέφρασε και ο απερχόμενος Global CEO, Jon Cook, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της Vandeven στη διαμόρφωση της δημιουργικής κουλτούρας της VML και σημειώνοντας ότι το δίκτυο βρίσκεται σε καλά χέρια για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας του.