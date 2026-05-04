Η Vodafone και η The Newtons Laboratory μίλησαν στο adbusiness για τη νέα καμπάνια που δημιούργησαν για το Vodafone All+.

Vodafone

adb: Ποιο ήταν το brief που δώσατε στη The Newtons Laboratory για αυτή την καμπάνια; Ποιος ήταν ο στόχος σας;

Όλα ξεκίνησαν από μια πολύ ξεκάθαρη αλήθεια. Σήμερα οι οικογένειες βασίζονται απόλυτα στη συνδεσιμότητα για να λειτουργήσει η καθημερινότητά τους: μέσα και έξω από το σπίτι, σε πολλαπλές συσκευές, για εργασία, εκπαίδευση, ψυχαγωγία και επικοινωνία. Όσο όμως η ζωή μεταφέρεται όλο και περισσότερο στο ψηφιακό περιβάλλον, τόσο μεγαλώνει και η ανησυχία γύρω από την ασφάλεια και τη σωστή online συμπεριφορά, κυρίως για τα νεαρότερα μέλη μιας οικογένειας. Στόχος μας ήταν να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και ρεαλισμό για την πραγματικότητα των οικογενειών και να δείξουμε έμπρακτα, πώς η τεχνολογία όταν συνοδεύεται από τα σωστά εργαλεία και το διάλογο μπορεί να δημιουργήσει ένα πιο ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για όλη την οικογένεια.

adb: Η καμπάνια μετατοπίζει σε ένα βαθμό τη συζήτηση από την τεχνολογία στο συναίσθημα. Ήταν συνειδητή στρατηγική επιλογή να «μιλήσετε» σαν κάποιος που καταλαβαίνει τους γονείς και μετά ως brand τηλεπικοινωνιών;

Ναι, ήταν απολύτως συνειδητή στρατηγική επιλογή. Γιατί πριν από την τεχνολογία, υπάρχει το συναίσθημα και στο επίκεντρο της μάρκας υπάρχει ο άνθρωπος, υπάρχει ο γονιός. Η τεχνολογία από μόνη της δεν χρειάζεται να είναι πηγή ανησυχίας. Όταν αξιοποιείται σωστά, μπορεί να γίνει ένας ουσιαστικός σύμμαχος για όλη την οικογένεια. Γι’ αυτό επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από τις αγωνίες, τα διλήμματα και τις ανάγκες των γονιών και των παιδιών και όχι από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ο ρόλος της Vodafone σε αυτή την καμπάνια δεν είναι απλώς να μιλήσει ως εταιρεία τεχνολογίας, αλλά ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης που κατανοεί την καθημερινότητα των οικογενειών και προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για την προστασία της οικογένειας, ώστε να ανακαλύψουν τον κόσμο του Internet με ασφάλεια.

adb: Η έννοια της «ασφαλούς σύνδεσης» αποκτά νέο περιεχόμενο μέσα από τα εργαλεία και τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην καμπάνια. Πώς εντάσσονται αυτά στις αξίες του brand Vodafone και στη συνέχεια στη στρατηγική σας;

Για εμάς, στη Vodafone, η «ασφαλής σύνδεση» είναι μια ολιστική εμπειρία που εξελίσσεται μαζί με την οικογένεια και καλύπτει κάθε πτυχή της ψηφιακής καθημερινότητας από το δίκτυο, μέχρι τη συσκευή και τη συμπεριφορά online. Είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε να διαφοροποιηθούμε ουσιαστικά ως brand, μετακινούμενοι από την απλή παροχή συνδεσιμότητας σε έναν πιο ενεργό και υποστηρικτικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Η στρατηγική μας βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει δίκτυο, υπηρεσίες, συσκευές και εφαρμογές, ώστε η συνδεσιμότητα να συνοδεύεται πάντα από σιγουριά και εμπιστοσύνη. Εργαλεία όπως το Qustodio, το Secure Net Family, οι προρυθμισμένες συσκευές κινητών για παιδιά, το πρόγραμμα κινητής Vodafone SafeGrow και η εκπαιδευτική εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone λειτουργούν συμπληρωματικά, δημιουργώντας μια ενιαία εμπειρία ασφάλειας που προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε οικογένειας. Αυτή η ολιστική προσέγγιση καθορίζει και την επικοινωνία μας: δεν μιλάμε για μεμονωμένα προϊόντα, αλλά για μια συνολική πρόταση που απλοποιεί την καθημερινότητα των γονιών και βοηθά τα παιδιά να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Σε βάθος χρόνου, στόχος μας είναι να προσφέρουμε ουσιαστική αξία σε κάθε ελληνική οικογένεια, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης που εξελίσσεται μαζί της. Γιατί για εμάς, η οικογενειακή σύνδεση πρέπει να είναι και ασφαλής.

adb: Ποιο είναι το feedback που έχετε λάβει μέχρι στιγμής για την καμπάνια; Πώς την έχει υποδεχθεί το κοινό; Υπάρχει κάποιο στοιχείο που έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση;

Από την πρώτη στιγμή, το feedback που λαμβάνουμε είναι έντονα συναισθηματικό και πολύ ανθρώπινο. Πολλοί γονείς μάς λένε ότι «βλέπουν τον εαυτό τους» μέσα στην καμπάνια, ότι αναγνωρίζουν καταστάσεις που ζουν καθημερινά και κυρίως ότι νιώθουν ανακούφιση βλέποντας πως δεν είναι μόνοι σε αυτές τις ανησυχίες. Αυτό που φαίνεται να έχει ξεχωρίσει είναι ο ρεαλισμός. Η καμπάνια δεν ωραιοποιεί την ψηφιακή καθημερινότητα, αλλά ούτε τη δραματοποιεί. Αντίθετα, δημιουργεί χώρο για ταύτιση και καθησυχασμό, δείχνοντας ότι υπάρχουν τρόποι συνεργασίας και διαλόγου ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. Τελικά, το πιο δυνατό στοιχείο είναι ότι μετατρέπει την ανησυχία σε κάτι διαχειρίσιμο. Σε μια κοινή προσπάθεια, όπου η οικογένεια μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά της, χωρίς να τους στερήσει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να εξερευνήσουν τον κόσμο του Internet με ασφάλεια.

The Newtons Laboratory

adb: Το insight της «πίεσης» είναι κεντρικό. Πώς προέκυψε και τι ήταν αυτό που σας έκανε να πιστέψετε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως κοινός τόπος για γονείς και παιδιά;

Το insight της «πίεσης» δεν ήταν κάτι που έπρεπε να ανακαλύψουμε. Ήταν ήδη εκεί. Και μας αποκαλύφθηκε μέσα από αληθινές συζητήσεις με γονείς και παιδιά. Τα παιδιά νιώθουν πίεση να είναι συνεχώς online, να ανταποκρίνονται, να ανήκουν στον online κόσμο. Οι γονείς, από την άλλη, νιώθουν την πίεση να τα προστατεύσουν χωρίς να τα περιορίσουν. Χωρίς να γίνουν αυστηροί και καταπιεστικοί. Αυτό που μας κίνησε το ενδιαφέρον σε αυτή την κατεύθυνση ήταν ότι και γονείς και παιδιά, μοιράζονται ακριβώς το ίδιο συναίσθημα, από δύο διαφορετικές πλευρές. Και εκεί βρίσκεται η δύναμή του: η «πίεση» γίνεται ένας κοινός τόπος που μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα κατανόησης και όχι ως σημείο σύγκρουσης.

adb: Η επιλογή του “Under Pressure” των Queen και David Bowie δίνει έναν έντονα συναισθηματικό τόνο. Ήταν εξαρχής μέρος της ιδέας ή προέκυψε στην πορεία;

Το “Under Pressure” ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιδέας από την αρχή, γιατί μας επέτρεπε να μιλήσουμε για την πίεση των δυο αυτών πλευρών με έναν εντελώς οργανικό τρόπο. Για αυτό δεν το αντιμετωπίσαμε απλώς ως ένα soundtrack, αλλά ως ένα αφηγηματικό εργαλείο. Είναι ένα τραγούδι που όλοι γνωρίζουν, και που μας επέτρεπε να μιλήσουμε για την «πίεση», χωρίς να δημιουργήσουμε μια καμπάνια «βαριά» που θα τρομάζει. Ταυτόχρονα, οι στίχοι του βοήθησαν να μπει κάποιος από την αρχή στο concept αλλά και να ειπωθούν πράγματα χωρίς εκφώνηση.

adb: Πώς προσεγγίσατε το σίγουρα ευαίσθητο θέμα της καμπάνιας χωρίς να διολισθήσετε σε διδακτικό τόνο; Ποιο ήταν το βασικό μήνυμα που θέλατε να περάσετε;

Το θέμα της καμπάνιας, πέρα από ευαίσθητο, είναι και κάτι που αφορά τους πάντες. Όλοι έχουν άποψη για το πώς πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά στο Internet. Και συνήθως αυτές οι απόψεις καταλήγουν σε κανόνες, απαγορεύσεις ή φόβο. Εμείς θέλαμε να κάνουμε το αντίθετο. Να μην πούμε στους γονείς τι να κάνουν. Ούτε στα παιδιά πώς να νιώθουν. Αλλά να δείξουμε αυτό που συμβαίνει: ότι και οι δύο πλευρές νιώθουν ανησυχία γύρω από το Internet. Απλώς για διαφορετικούς λόγους. Αυτό ήταν το κλειδί για εμάς. Να αναγνωρίσουμε την ανησυχία ως κοινή. Αντί για διδακτικό τόνο, σταθήκαμε στις μικρές στιγμές όπου γονείς και παιδιά προσπαθούν να βρουν ισορροπία. Από εκεί προέκυψε και το βασικό μας μήνυμα: ότι η ασφάλεια online δεν χτίζεται με απόσταση, αλλά με σύνδεση. Μια σύνδεση που πρέπει να είναι ασφαλής.

Συντελεστές

Vodafone:

Zohar Weitz / Consumer Commercial Director

Σέβη Πόντη / Head Of Brand, Marketing Communications, Media & Insights

Μαρία Βαρούτα / Brand, Insights & Sponsorships Manager

Λένα Βασαγιάννη / Senior Brand Manager

Αναστασία Χήρα / Brand Manager

Αντιγόνη Διαμαντή / Strategic Media Planner

Σοφία Γκούτζου / Integrated Media Planner

The Newtons Laboratory:

Δημήτρης Μπελέκος / General Manager

Γιάννης Σορώτος / Creative Director

Χρύσης Νεοφύτου / Associate Creative Director

Mαρκέλλα Πλειάνθου / Αrt Director

Τζωρτζίνα Καρατζόγλου / Αccount Director

Μαριάννα Γκιζάρη / Account Supervisor

Carat:

Αγγελική Γιαννοπούλου / Carat Managing Director

Αλέξανδρος Γκότσης / Account Director

Ξενοφών Αποστολίδης / Account Director

Filmiki Production:

Πάθη Κατσούφη, Νικόλας Αλαβάνος / Εx. Producer

Λυδία Κοττώρη / Producer

Αργύρης Παπαδημητρόπουλος / Director

Χρήστος Καραμάνης / Dop

Όλγα Μπρούμα / Art Direction

Musou / Sound Design