Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται η ιδέα «Περισσότερη τεχνολογία. Λιγότερες έγνοιες.»

Πώς αναδεικνύεις ένα μεγάλο πλήθος πρωτοποριακών τεχνολογικών χαρακτηριστικών που αφορούν ένα κλιματιστικό χωρίς η επικοινωνία να γίνει «στεγνά» προϊοντική; Συνδέοντας στο μυαλό του καταναλωτή την πληροφορία με αυτό που τελικά απολαμβάνει στη ζωή του: το συναίσθημα της ξεγνοιασιάς.

Με αυτή τη σκέψη, η WHY δημιούργησε τη νέα 360° καμπάνια για τα κλιματιστικά TCL του Ομίλου Τουρνικιώτη, αναλαμβάνοντας και υλοποιώντας το δημιουργικό concept, την παραγωγή του επικοινωνιακού υλικού, τη στρατηγική για τα media της επικοινωνίας, καθώς και την υλοποίηση του media plan, σε τηλεόραση και digital μέσα.

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται η ιδέα «Περισσότερη τεχνολογία. Λιγότερες έγνοιες.». Μέσα από ένα χιουμοριστικό καθημερινό insight, η τεχνολογία μετατρέπεται σε ξεγνοιασιά, αναδεικνύοντας πώς τα κλιματιστικά TCL φροντίζουν πάντα στο σπίτι σου να σε περιμένει το ιδανικό κλίμα ξεγνοιασιάς. Ή …σχεδόν πάντα.

Η καμπάνια αναπτύσσεται μέσα από ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα επικοινωνίας που περιλαμβάνει τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό spot, social media περιεχόμενο, καταχωρήσεις, προβολή σε λεωφορεία και τραμ, καθώς και στοχευμένη media υποστήριξη, μεταφέροντας με συνέπεια το μήνυμα «Περισσότερη τεχνολογία. Λιγότερες έγνοιες.» σε πολλά σημεία επαφής με το κοινό.

Την παραγωγή και το AI production ανέλαβε η Norro Group, ενώ τον σχεδιασμό και την παραγωγή ήχου υπέγραψε η Oxyzed.