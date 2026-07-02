Έπειτα από spec

Η WHY διευρύνει το portfolio των συνεργασιών της, αναλαμβάνοντας έπειτα από σχετικό spec, τη συνολική επικοινωνία της ELECTRIP στην ελληνική αγορά, καθώς και τη media στρατηγική και τις performance marketing ενέργειες του brand.

Η ELECTRIP αποτελεί ένα από τα πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενα δίκτυα ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις φόρτισης που συμβάλλουν στη μετάβαση προς τη βιώσιμη μετακίνηση.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η WHY αναλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη συνολική επικοινωνιακή διαχείριση της ELECTRIP στην Ελλάδα, τη διαχείριση των digital καναλιών και την υλοποίηση media και performance καμπανιών με έμφαση στη δημιουργία μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Συνδυάζοντας τη στρατηγική σκέψη, τη δημιουργικότητα και data driven προσέγγιση με αξιοποίηση δεδομένων, η WHY θα συμβάλλει στη δημιουργία ουσιαστικής σύνδεσης της ELECTRIP με την κοινότητα των οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και στην περαιτέρω εδραίωση του brand ως σημείου αναφοράς στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ηλεκτροκίνησης.