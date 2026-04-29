Το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η WPP ανακοίνωσε μείωση 6,7% στα έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η πτώση ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες της εταιρείας, με τη διευθύνουσα σύμβουλο Cindy Rose να δηλώνει ότι «ενθαρρύνθηκε από αυτήν τη δυναμική», η οποία επιβεβαιώνει τη φάση «σταθεροποίησης» της στρατηγικής Elevate28.

Ανά επιχειρηματικό τομέα, τα έσοδα των Global Integrated Agencies μειώθηκαν κατά 7,4%, ενώ της WPP Media κατά 8,5%. Σε γεωγραφικό επίπεδο: Στη Βρετανία η πτώση ήταν 6,6%, στη Δυτική Ευρώπη 4,7%, στη Βόρεια Αμερική 7,8% και στον υπόλοιπο κόσμο 6,9%.

Η WPP εκτίμησε ότι η μείωση θα κινηθεί σε μεσαία έως υψηλά μονοψήφια ποσοστά στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με βελτίωση της πορείας στο δεύτερο εξάμηνο. Η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι υπάρχει συνεχιζόμενη αβεβαιότητα βραχυπρόθεσμα, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η πρώτη φάση της στρατηγικής της Rose, που παρουσιάστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, δίνει προτεραιότητα στη «σταθεροποίηση των επιδόσεων σε νέες συνεργασίες», καθώς και στην υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης κόστους και εξορθολογισμού του χαρτοφυλακίου. Η Rose ανέφερε: «Η σταθερή οργανική ανάπτυξη παραμένει ο βασικός μας στόχος. Παρότι θα χρειαστεί χρόνος για να ξεπεράσουμε τις προηγούμενες απώλειες, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου είναι σύμφωνα με τις προσδοκίες και καλύτερα από το τέταρτο τρίμηνο του 2025». Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο η εταιρεία είχε ανακοινώσει μείωση 5,4% στα έσοδα για το 2025, σε 10,2 δισ. λίρες.