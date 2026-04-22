Για να ενισχύσει την κουλτούρα και το ηθικό του δικτύου

Η Cindy Rose, διευθύνουσα σύμβουλος της WPP, έφερε τον ψυχολόγο Dr Michael Gervais σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την κουλτούρα και το ηθικό του δικτύου. Αυτό έρχεται μετά το διορισμό του νέου chief people officer Mark Taylor.

Αρχικά αναφέρθηκε από τη The Times ότι ο Gervais έκανε την πρώτη του εμφάνιση κατά τη διάρκεια μιας διήμερης συνάντησης 175 στελεχών την περασμένη εβδομάδα. Μιλώντας στην εφημερίδα, ένας συμμετέχων στη συνεδρία του ανέφερε ότι ο Gervais μίλησε για το πώς μπορούν να εργαστούν «μαζί για να εντοπίσουν εμπόδια, να αγκαλιάσουν τα “όρια” και να αναλάβουν τον έλεγχο της εσωτερικής τους φωνής, ενώ μαθαίνουν να αγνοούν τις εξωτερικές φωνές».

Η συμβουλευτική εταιρεία του Gervais, Finding Mastery, βοηθά ηγέτες, ομάδες και οργανισμούς να «ξεκλειδώσουν το δυναμικό τους στο σημείο όπου συναντώνται η υψηλή απόδοση και η ευημερία», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της. Έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τη Microsoft, όπου εργαζόταν παλαιότερα η Rose, ενώ άλλοι πελάτες του περιλαμβάνουν τη Nike, τη LinkedIn και τη Salesforce.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ρόλος του Gervais εντάσσεται στη στρατηγική Elevate28 της WPP, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία κουλτούρας υψηλής απόδοσης και την προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων. Η στρατηγική χωρίζει την εταιρεία σε τέσσερις βασικούς τομείς: WPP Media, WPP Creative, WPP Production και WPP Enterprise Solutions. Εστιάζει επίσης σε τέσσερις βασικούς άξονες: την επίτευξη ανώτερης ανάπτυξης για τους πελάτες, την απλοποίηση του λειτουργικού μοντέλου, την αξιοποίηση της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης WPP Open και τη δημιουργία ισχυρών οικονομικών βάσεων. Η στρατηγική παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2026, αφού τα ετήσια αποτελέσματα της WPP έδειξαν ότι τα έσοδα (εξαιρουμένων των pass-through costs) μειώθηκαν κατά 5,4% στα 13,8 δισ. δολάρια (10,2 δισ. λίρες) το 2025, με το τέταρτο τρίμηνο να σημειώνει πτώση 6,9%.