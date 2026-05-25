Η εταιρεία πέτυχε καθαρή αύξηση νέων εργασιών ύψους 1,98 δισ. δολαρίων

Η WPP Media κατέγραψε την καλύτερη επίδοση παγκοσμίως σε νέες συνεργασίες για διαφημιστικό και media το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την έρευνα της COMvergence.

Η εταιρεία πέτυχε καθαρή αύξηση νέων εργασιών ύψους 1,98 δισ. δολαρίων, χάρη σε σημαντικές συνεργασίες με τις Jaguar Land Rover, Estée Lauder και S WPP Media C Johnson. Η επίδοση αυτή αποτελεί σημαντική ανάκαμψη, καθώς το 2025 η WPP Media είχε εμφανίσει απώλειες 1,78 δισ. δολαρίων.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Omnicom Media Group με καθαρή ανάπτυξη 1,61 δισ. δολαρίων, ενισχυμένη από συνεργασίες με τις Delta Air Lines και Dyson. Τρίτη κατατάχθηκε η Publicis Media, ενώ οι Havas και Dentsu σημείωσαν μικρή πτώση. Σε επίπεδο agency networks, πρώτη ήταν η Wavemaker, κυρίως λόγω της διατήρησης των λογαριασμών της Huawei στην Κίνα και της Reckitt στην Ινδία.

Συνολικά, η COMvergence ανέλυσε 600 μετακινήσεις λογαριασμών σε 49 χώρες, με συνολική διαφημιστική δαπάνη 7 δισ. δολαρίων, αυξημένη κατά 6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.