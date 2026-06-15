Στον νέο του ρόλο, ο Shah θα ηγηθεί της στρατηγικής και των πρωτοβουλιών εταιρικής ανάπτυξης της WPP, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως διευθύνων σύμβουλος της AKQA

Η WPP ανακοίνωσε το διορισμό του Baiju Shah ως νέου Group Chief Strategy Officer (διευθυντή Στρατηγικής Ομίλου). Στον νέο του ρόλο, ο Shah θα ηγηθεί της στρατηγικής και των πρωτοβουλιών εταιρικής ανάπτυξης της WPP, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως διευθύνων σύμβουλος της AKQA. Θα συνεργάζεται στενά με τη διοικητική ομάδα και το Διοικητικό Συμβούλιο της WPP, συμβάλλοντας στον καθορισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων, των επενδύσεων και των τομέων ανάπτυξης της εταιρείας.

Στόχος του είναι να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, τις καινοτόμους δυνατότητες και τις πρωτοποριακές εργασίες για πελάτες, ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα ηγηθεί επίσης μιας κεντρικής ομάδας που θα είναι υπεύθυνη για τη συνολική στρατηγική του ομίλου και τις μελλοντικές πρωτοβουλίες εταιρικής ανάπτυξης. Τη σχετική δραστηριότητα διαχειριζόταν μέχρι σήμερα ο Andrew Scott, ο οποίος αποχωρεί από την WPP έπειτα από 27 χρόνια παρουσίας.

Ο Shah διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια πείρας στους τομείς της στρατηγικής, της δημιουργικότητας, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Πριν να ενταχθεί στην AKQA το 2025, εργάστηκε στην Accenture Song ως Global Chief Strategy Officer. Η διευθύνουσα σύμβουλος της WPP, Cindy Rose, δήλωσε ότι ο Shah διαθέτει τον ιδανικό συνδυασμό στρατηγικής σκέψης και τεχνολογικής γνώσης για να υποστηρίξει την υλοποίηση της στρατηγικής Elevate28 και να συμβάλει στην επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας.